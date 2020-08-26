華碩ZF 7系列台灣目標銷量 較ZF6成長50%

華碩（2357）今（26）日發表最新5G旗艦型智慧手機ASUS ZenFone 7 / 7 Pro，華碩全球副總裁林宗樑指出，華碩以台灣為首發市場，目標ZenFone 7 系列在台銷量相較去年ZenFone 6增加五成，達到15萬支。後續隔一周、一個月將在歐洲、日本市場上市。

華碩去年旗艦機ZenFone 6上市至今，台灣市場銷量已突破10萬支，是高通8系列處理器第二名。隨著ZenFone 7 推出，華碩訂出更積極的銷量目標。

林宗樑指出，對ZenFone 7 系列有高度信心，這是有史以來第一次通路跟電信同時上市，目前來看是Android 5G最好的手機，華碩目標要當5G高通8系列處理器手機第一名，台灣市場銷量目標15萬支。

林宗樑表示，在發表會完之後，根據剛剛業務的回報，目前經銷商回饋良好，訂單可能超乎原先預期，單子多到原來準備的量不夠。

華碩去年ZenFone 6 產量跟不上市場需求。今年ZenFone 7 選擇台灣為首發市場，公司製造、支援把台灣當第一優先，目前規劃隔一週、一個月陸續在歐洲、日本及其他亞洲國家上市。

華碩ZenFone 7 目標族群為科技愛好者及攝影愛好者，其中，7 Pro定位最高階機種，規格等同電競手機，且效能與電競手機相當。

針對台灣5G智慧手機市場，林宗樑分析，台灣電信業者1個月前積極開台，電信業者希望客戶盡快轉換到5G服務，只要他們夠積極，相信換5G手機的消費者會越來越多。