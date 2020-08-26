快訊

指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

華碩ZF 7系列台灣目標銷量 較ZF6成長50%

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

華碩（2357）今（26）日發表最新5G旗艦型智慧手機ASUS ZenFone 7 / 7 Pro，華碩全球副總裁林宗樑指出，華碩以台灣為首發市場，目標ZenFone 7 系列在台銷量相較去年ZenFone 6增加五成，達到15萬支。後續隔一周、一個月將在歐洲、日本市場上市。

華碩去年旗艦機ZenFone 6上市至今，台灣市場銷量已突破10萬支，是高通8系列處理器第二名。隨著ZenFone 7 推出，華碩訂出更積極的銷量目標。

林宗樑指出，對ZenFone 7 系列有高度信心，這是有史以來第一次通路跟電信同時上市，目前來看是Android 5G最好的手機，華碩目標要當5G高通8系列處理器手機第一名，台灣市場銷量目標15萬支。

林宗樑表示，在發表會完之後，根據剛剛業務的回報，目前經銷商回饋良好，訂單可能超乎原先預期，單子多到原來準備的量不夠。

華碩去年ZenFone 6 產量跟不上市場需求。今年ZenFone 7 選擇台灣為首發市場，公司製造、支援把台灣當第一優先，目前規劃隔一週、一個月陸續在歐洲、日本及其他亞洲國家上市。

華碩ZenFone 7 目標族群為科技愛好者及攝影愛好者，其中，7 Pro定位最高階機種，規格等同電競手機，且效能與電競手機相當。

針對台灣5G智慧手機市場，林宗樑分析，台灣電信業者1個月前積極開台，電信業者希望客戶盡快轉換到5G服務，只要他們夠積極，相信換5G手機的消費者會越來越多。

電競手機 ZenFone 華碩

延伸閱讀

華碩攻5G手機 推ASUS ZenFone 7/7 Pro

華碩董座施崇棠親揭ZenFone 7售價 21,990元起

ZenFone 7兩種規格差異卻不明顯？重點依然放在可180度上掀鏡頭模組

華碩首款三折式三軸穩定器、新款行動電源與快充充電器

相關新聞

2019年DRAM模組總營收年減3% 前十大模組廠互有消長

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2019年DRAM報價大幅下滑，全年累計跌幅超過五成，使大多數模組廠去年營...

台灣大客服將民眾電話PO上網 NCC要求提改正報告

客服挾怨將民眾電話公布於網路上，國家通訊傳播委員會（NCC）委員會議今天決議，台灣大哥大違反個資法，限期1個月內改正並提...

奧義智慧聯手日本Net One System 提供AI資安防護

台灣資安新創奧義智慧再度宣布海外市場拓展的新進展，與日本上市公司 Net One Systems Co., Ltd. 達...

訊連U會議推6.2版更新 增等候室功能

訊連科技（5203）今（26）日宣布推出「U會議」6.2版更新，提供全新「等候室」及分組討論時的廣播功能，可讓會議主持人...

華碩支持AI扎根計畫 培植數位轉型創新動能

為培育國內更多AI產業人才，華碩（2357）鼎力支持教育部及經濟部工業局共同舉辦的「AI高中職扎根計畫」，今（26）日結...

30周年慶做公益！岱稜科技「五倍券」募59萬捐家扶

燙金箔大廠岱稜科技今年邁入30年，有感於疫情衝擊下弱勢家庭學童就學更加困難及為提升麻豆在地消費經濟之善意，發起「岱稜30...

AI治療帕金森氏症 腦晶片無線充電

治療帕金森氏症竟靠人體無線充電！科技部26日「智慧可適性深腦刺機系統」研究成果發表記者會，由交大教授柯道明帶領的研究團隊研發出一單晶片系統，可植入患者體內24小時運作，不但體積小省電，還能無線充電，也避免傳統腦刺激手術造成口齒不清、行動異常等副作用。

台積電晶片助攻 精準刺激提升帕金森氏症療效

交大與林口長庚團隊合作，採用台積電製程研發出的晶片，開發出「智慧型可適性閉迴路深腦刺激系統」，針對帕金森氏症患者給予個人...

台積電羅鎮球：明年可看到3奈米產品 2022年大批量產

台積電南京廠總經理羅鎮球26日表示，2021年，台積電最先進的3奈米工藝產品可以出現在市場上，並於2022年實現大規模量...

華為禁令 法人：比重過高且產品線相對單一者影響較大

針對市場關注的美中局勢，美國不只對華為祭出新禁令，還擴大至抖音、微信，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，預計華為事件的...

製程推進順利讓英特爾、三星只能乾瞪眼 沒對手的台積電恐有什麼麻煩？

台積電25日早上舉行2020技術論壇，由於疫情關係首度改成線上舉辦，除了發表N7(7奈米)、N5(5奈米)、N4(4奈米)、N3(3奈米)等製程技術的推出時程，也強調在先進封裝領域的進展，同時在總裁魏哲家的談話中也可以推敲出，在每個新世代製程技術順利研發並快速銜接下，台積電未來最重要的工作就是擴大產能，才能消化客戶龐大的下單需求。

強！從2奈米到新研發中心 台積電論壇五大亮點一次看

台積電（2330）年度盛事技術論壇今（25）日起舉行，總裁魏哲家今日對台積電的營運布局、技術掌握及營運等方面提出看法，經濟日報特別針對台積電在技術上的新演進、生產基地的新布局、新技術掌握、新建設的研發中心及特殊製程的新突破，歸納出五大亮點。

熱門新聞

Google斥資200億 傳加碼在台蓋資料中心

引用半澤直樹談印尼踩雷案 李長庚：要加倍賺回來

王文祥喊話「我有責任回台塑」 牽動高層敏感神經

公司治理3.0 上市櫃年報須提前公告

持股信託 中鋼人退休領370萬

廣達 傳獲特斯拉大單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。