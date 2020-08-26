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華碩支持AI扎根計畫 培植數位轉型創新動能

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

為培育國內更多AI產業人才，華碩（2357）鼎力支持教育部及經濟部工業局共同舉辦的「AI高中職扎根計畫」，今（26）日結訓典禮由華碩物聯網事業部總經理趙國維出席頒獎。相較去年首屆，本屆不限年級、學科領域，擴大開放所有高中、職學生免費報名參加，期藉由不同於制式教育的學習體驗，開拓AI應用國際視野。

趙國維表示，華碩擁有台灣第一的品牌價值，並自組AI研發團隊，可支援AI Training Model，甚至介接雲端服務，打造AIoT生態圈，同時延伸多元觸角，在垂直應用領域與國內、外業者合作串連，不論從品牌經營到產品開發，或與學研單位合作、人才培育，都顯示華碩積極耕耘與強大企圖心。

本屆AI高中職扎根計畫採階段性培育機制，第一階段為「AI應用線上課程」，介紹華碩專為AI應用設計的單板電腦(SBC）Tinker Edge T，亦分享Google雲端學習平臺TeachableMachine，供初學者認識AI人工智慧神經網路應用。以「監督式學習(Supervised learning)」影像分類專案(Image Project)為例，學員們可在雲端收集資料，並透過機器學習驗證結果，最後匯入如ASUS Tinker EdgeT等裝置實現邊緣運算。

第二階段為「AI一日實作營」，課程包含：深度學習與電腦視覺邊緣運算、ASUS視覺套件簡介、Tinker Edge T基礎操作/指令，以及利用物件偵測設計機器學習專題，並結合馬達等電子互動設計，再由講師指導專題製作與報告，彰顯學生學習力與創造力，並展現AI人才向下扎根成效。

第三階段則為企業參訪，華碩特別邀請人資、智慧物聯網、智慧機器人、AI研發中心等單位同仁與學員交流，助其快速瞭解華碩AI發展佈局，以及相關工作內容、環境，提早做好準備奠定職涯方向。

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