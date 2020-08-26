2019年DRAM模組總營收年減3% 前十大模組廠互有消長

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2019年DRAM報價大幅下滑，全年累計跌幅超過五成，使大多數模組廠去年營收呈現下滑態勢，但在金士頓（Kingston）逆勢成長的拉抬下，2019年全球模組市場整體銷售額達161億美元，僅年減3%。

回顧2019年價格走勢，TrendForce指出，由於2018年底客戶端與DRAM供應商的庫存水位皆達到相對高點，以伺服器為首的採購動能轉弱，導致DRAM價格在2019上半年快速滑落。此外，客戶端花費一年的時間去化庫存，使得DRAM價格全年有壓、降價情況頻傳，多數模組廠的營運受到拖累。然而，在市況不佳的情況下，仍有少部分模組廠開拓新的營運商機，帶動業績逆勢上揚。

TrendForce統計，2019年全球前五大記憶體模組廠則占整體銷售額90%；前十名亦囊括全球模組市場中95%的營業額，其中，金士頓單一家市占已突破八成，去年其開發出新的商業模式：藉由協助國際大型OEM客戶優化供應鏈管理，提供更有彈性的產品出貨型式與時程，更在DRAM報價下跌的壓力下逆勢成長，以營收年增8%的佳績再度蟬聯冠軍。

中國大陸廠商記憶科技(Ramaxel)2019年則受價格跌幅劇烈影響，業績下滑接近四成；而 2018年排名第二的美系廠商Smart Modular Technologies跌幅則逼近五成，使兩者第二、三名順位互換。深圳模組廠嘉合勁威（POWEV）去年在中國拿下新訂單，出貨成長的幅度抵過報價下跌壓力，帶動其營收年增8.5%，排名一舉拉升至第四名。

台廠威剛（ADATA）因標準型記憶體的產品比重較高，同樣受整體市況不佳影響，2019年營收衰退43%，排名下滑至第五；目前仍持續積極轉型電競、工控、車載等新興事業，期望能降低標準型記憶體的比例並提高獲利。

排名第六為深圳老字號DRAM模組品牌廠金泰克（tigo），2019年憑藉著B2C往B2B的業務轉型，不僅出貨量有所進展，更提升其平均銷售單價，DRAM營收僅微幅衰退4.6%。此外，值得一提的是該公司的Flash業務呈現逐年成長趨勢，帶動其總營收規模持續擴增。