AI治療帕金森氏症 腦晶片無線充電

治療帕金森氏症竟靠人體無線充電！科技部26日「智慧可適性深腦刺機系統」研究成果發表記者會，由交大教授柯道明帶領的研究團隊研發出一單晶片系統，可植入患者體內24小時運作，不但體積小省電，還能無線充電，也避免傳統腦刺激手術造成口齒不清、行動異常等副作用。

帕金森氏症有解

科技部26日舉辦「生醫聯手半導體精準治療帕金森氏症」記者會，生科司司長陳鴻震表示，精準醫療已是世界趨勢，台灣的醫療優勢與發達的AI產業結合，可以提供民眾更全面的治療。此次交大研發的「智慧可適性深腦刺機系統」，可有效治療帕金森氏症的顫抖及行動緩慢等症狀。帕金森氏症是神經退化症狀。

交大電子研究所教授柯道明帶領的團隊與牛津大學教授布朗、法國帕金森氏症權威班納比教授及杜克大學教授黃浩榳等人合作，研發出體積極小的醫療晶片。26日舉辦的記者會上，柯道明指著人體大腦模型解釋，新技術可在人體內放置神經刺激器，連結大腦端的智慧晶片，「觀察到有異狀就放電，沒有就保持監控狀態。」

無線充電機器

「機器可以無線充電、24小時運作。」柯道明補充，實驗過程中也應用無線充電的新技術，並蒐集帕金森氏症病人不同的「深腦訊號」，讓醫生進行專業的調控，不但能增強療效，也降低副作用。林口長庚醫院陳瓊珠醫生舉例，就像一直吹的傳統冷氣升級成智慧型冷氣，偵測週遭氣溫再去調配一樣。

新技術有別於副作用多的傳統腦部手術，陳瓊珠表示，帕金森氏症的早期治療通常是服用藥物，經過5年的蜜月期後藥效會遞減。她說：「這時候會以傳統深腦刺激手術治療，但病人容易出現持續放電造成的肢體不受控與口齒不清等情況。」她表示，研發過程中也觀察到行動緩慢、顫抖、步態不穩有不同生物標記。

至於價錢如何，陳瓊珠表示，傳統的深腦手術大約要花費100萬，健保可給付9成。柯道明則說：「實際上新技術成本相對便宜，有賴於台積電成熟的工業技術，但不是成本便宜，訂價就便宜，背後的知識也很有價值。」並表示技術將進入動物實驗，訂價還在研擬階段。

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