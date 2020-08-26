台積新武器 2奈米啟動

經濟日報 / 記者簡永祥／台北報導
台積電總裁魏哲家。 （本報系資料庫）
台積電總裁魏哲家。 （本報系資料庫）

台積電昨（25）日在年度技術論壇中首度公開宣布，已於新竹寶山動工興建全球最先進、有「台灣貝爾實驗室」之譽的半導體研發中心，將於明年完成，屆時將有8,000名研發精英進駐，寶山也將是台積電2奈米製程生產重鎮，透過先進製程優勢，維持領先地位。

台積電昨天並未進一步說明2奈米製程採用的規格及路徑，僅強調2奈米將有別於3奈米，是全新的製程。台積電強調，去年研發金額接近30億美元（約新台幣900億元），將會持續擴大投資。

根據台積電規劃，3奈米預定2022年量產，業界以台積電過往每個世代製程相隔二年慣例推算，2奈米量產時間約落在2024年，在同業當中跑第一，未來將可持續奪下蘋果、高通、輝達等國際一線大廠訂單。

台積電年度技術論壇昨天起透過線上舉行方式，在北美、台灣、歐洲、日本及大陸等五個區域陸續登場，由總裁魏哲家分享產業現況及最新技術進展；業務開發資深副總經理張曉強分享先進製程技術；研究發展系統整合技術副總經理余振華說明先進封裝製程技術；營運組織資深副總經理秦永沛說明先進製程及特殊製程的產能配置。

魏哲家表示，新冠肺炎疫情對全球帶來衝擊，也正加速數位轉型，台積電會努力成為客戶值得信賴的技術及產能提供者，以卓越製造協助客戶不斷創新，繼7奈米最近出貨達10億顆晶粒的里程碑，進入量產的5奈米是全球最先進的半導體晶圓廠，4奈米將於2021年第4季試產，3奈米預計2021年試產、2022下半年量產。

台積電3奈米沿用鰭式場效電晶體（FinFET）架構。台積電昨天公布，3奈米較5奈米晶片速度快15%、功耗減少30%，電晶體密度是5奈米的1.7倍。

台積電在3奈米量產前，也推出比5奈米效能多5%至10%的4奈米製程，全方位滿足各種AI和高效能運算晶片需求。

台積電昨天並首度公開2奈米落腳新竹寶山，緊鄰興建中的研發中心，規劃P1到P4四個超大型晶圓廠，占地90多公頃，目前正由竹科管理局進行徵收土地作業的相關說明會。

台積電昨天股價漲6.5元、收434.5元，外資賣超2,408張，終止連二買。周二ADR早盤上漲1.3%。

台積電 奈米

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