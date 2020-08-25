群創全球首發可捲曲MiniLED顯示屏 明年初商品化

開啟次世代Rollable顯示技術序幕，群創（3481）今（25）日發表全球首發可捲曲的MiniLED顯示屏，並將於明年初商品化，率先供應取代海報的公眾顯示器。

群創執行副總丁景隆表示， 群創持續深耕主動式矩陣AM miniLED，取得技術大躍進，領先所有業者首度展示55吋 AM miniLED可捲曲公眾顯示器，大放光芒。此可捲曲（Rollable）技術搭載軟性基板，具高曲率、高亮度、高對比、高色飽與高清晰動態畫質，因其可彎曲或捲曲、超輕薄、易安裝、易攜帶等優勢，將可廣泛應用於各種場域，商機無限。

在大尺寸顯示器領域，至今僅有LG曾經以OLED技術展示過Rollable的概念，但尚未能成功商品化，推測其可靠性及成本可能面臨巨大挑戰。而群創堅信AM miniLED作為PID公眾顯示器的先天優勢終將勝出，除了在已經開發完成的硬屏拼接上致力於商品化，此次更展現了在Rollable的無限潛力，正式開啟了次世代大尺寸顯示技術的序幕。

群創今年在TFT-LCD技術發展上取得重大的突破，今日特於展出14吋FHD PolarBlack極光純黑筆電，以獨家新創的PolarBlack極光純黑LCD高端技術領先業界，展出超越高階OLED筆電的畫質表現，更勝一籌。PolarBlack極光純黑筆電具有超廣色域(BT2020 80%)、高亮度（400 nits）與超高對比（3000:1）的效能，超高階色彩豐富絢彩奪目、明暗對比更鮮明、暗態細節層次更清晰，顛覆消費者的使用體驗。

今年COVID-19新冠肺炎疫情疫衝擊全球產業經濟，群創光電仍堅持創新步伐，以「轉型再造‧價值躍進」為理念，化危機為商機，以領先全球的技術研發動能，為後疫情時代提供全方位解決方案，並完整佈局新世代顯示器應用，鎖定推升高附加價值產品，勁擎開創嶄新格局。

台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）於今年7月宣佈「顯示器元件產品技術獎」 (Gold Panel Awards 2020)，其中群創奪得三項大獎肯定，包括兩項「卓越技術獎」及一項「傑出產品獎」，展現群創全球領先的技術地位。

內嵌式全屏指紋辨識手機，榮獲卓越技術獎殊榮，領先業界以獨家技術將整合感光元件內嵌至LCD基板，此項技術可達到多點全屏指紋辨識功能，而解鎖設定可從單指、多指甚至到多人同步全屏指紋解鎖，突破市售皆以OLED面板為屏下單一指紋辨識為主；且同時優化電路設計與製程，大幅降低模組成本，為使用者帶來更輕薄、更便利、更安全、更精準辨識的智慧手機。

6.4吋隱形相機全屏手機，皆獲得卓越技術獎的肯定，而因應全屏化時代來臨，群創以領先創新技術，實現LCD屏下相機及屏下臉部辨識應用，將相機孔隱藏於顯示器後方，使得相機孔及瀏海螢幕完全消失於手機屏幕上，達到螢幕全屏超高占比，使消費者獲得極佳視覺享受。