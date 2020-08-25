快訊

若陸武力犯台如何因應？川普：北京知道我將做什麼事

Epson新住商兩用投影機 打造沉浸式影像空間

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

可跨界使用的住商兩用投影機，能夠同時滿足家庭劇院及在家工作的投影需求，成為用戶在選購投影器材時的新選擇。全球創新科技領導品牌Epson，於今（25）日推出全新跨界小霸王EH-TW750住商兩用高亮彩投影機，以及EH-TW5700入門家庭劇院投影機，EH-TW750採用微短焦鏡頭，僅需2.2公尺就能投射出100吋大畫面，輕鬆打造短距離大畫面的沉浸式影像空間。

EH-TW5700則適合熱愛觀看影音串流平台的家庭影視族群，內置通過Google認證的Android TV電視棒並支援Google Play商店，一鍵即刻開啟高品質的影音串流大畫面體驗。除了注重影像解析度，Epson更堅持亮度、暗部層次、銳利度、色彩等4Q專業影像指標表現，力求帶給消費者兼顧各面向的高品質視覺饗宴。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，長期注重投影機在4Q專業影像指標中的整體影像品質，不僅專注在解析度上的提升，同時更需兼顧亮度、暗部層次、銳利度、色彩等層面，才能提供用戶身歷其境的精采視覺饗宴。

同時也呼籲消費者，在選購投影機時，建議至Epson認證經銷商實體門市親身體驗，才能真正眼見為憑！此次推出的兩台新品，不僅擁有出眾的4Q專業影像指標表現力，更強調使用上的便利性，無論是打造家庭劇院空間，或是建構優質住商投影環境，都能讓用戶輕鬆享有高品質影像體驗。

Epson Google

延伸閱讀

牛朗織女背後大滿月？天文學家：Google不懂七夕

台中歌劇院曲牆光影秀 感受自然之美

法人觀點／佳世達今年每股估賺1.8元

永靖仲夏幸福劇院 周日小青蛙劇團登場

相關新聞

群創全球首發可捲曲MiniLED顯示屏 明年初商品化

開啟次世代Rollable顯示技術序幕，群創（3481）今（25）日發表全球首發可捲曲的MiniLED顯示屏，並將於明年...

中華電攜手高速公路局 打造東山服務區智慧停車系統

為解決國道服務區每逢假日車流量大，用路人找尋車位不易的困擾，中華電信（2412）與交通部高速公路局攜手合作，於國道3號東...

台積電大買廠房，表示訂單穩了? 台經院這麼分析

台積電繼續出手收購廠房，斥資48.4億元在南科購買廠房及附屬設施。台經院分析，台積電已從3奈米市場到量產，以及接下來20...

台積電證實 2奈米製程將留在新竹寶山

台積電（2330）不僅是台灣科技產業的護國神山，全球半導體業界對於台積電先進製程的生產廠如何安排、落腳何處也抱持高度關注...

蘋果證實：新iPhone SE印度生產 緯創有喜

蘋果公司（Apple Inc）首度證實，今年新推出iPhone SE已在印度本地生產。目前由緯創（3231）位於班加羅爾...

魏哲家：5奈米加速量產、3奈米明年試產

台積電（2330）今（25）日舉行技術論壇，由總裁魏哲家主持。他表示，疫情對世界帶來衝擊，也加速數位轉型，台積電繼7奈米...

台積電技術論壇 魏哲家：3奈米明年試產

台積電（2330）今（25）日舉行技術論壇首度以線上型態呈現，總裁魏哲家表示，新冠肺炎疫情衝擊全球但也正加速數位轉型，台...

台積電5奈米加速量產 2022年下半年推進3奈米

台積電技術論壇今天登場，總裁魏哲家表示，7奈米出貨達到10億顆晶粒的里程碑，5奈米正加速量產，強效版5奈米預計2021年...

台積電4次大手筆買地 謝金河：十分不尋常

台積電（2330）今年投入百億元購買南科鄰近廠商的廠房，財信傳媒董事長謝金河認為，台積電三個月來連續4次大手筆買地，十分...

疫情推升銷量 三星5G平板Galaxy Tab S7、S7+上市

疫情影響生活型態，在家進行遠距視訊會議、線上教學、觀看串流影片已成常態，平板需求隨之攀升。看好平板電腦市場，三星宣布在台...

台積電斥資48.4億元買彩晶閒置10年地 謝金河：不尋常的行動

台積電24日公告斥資48.4億元向面板廠瀚宇彩晶購入南科土地，而這次出手已經是今年第四度購買南科鄰近廠房。台積電指出，今年買廠房目的，均是為了擴產等營運需求。

從晶片設計到程式碼都要！ 7家竹科半導體廠遭大陸駭 在美資安界「引起很大轟動」

台灣在美中科技戰成為雙方極力拉攏的對象，原因就是從晶圓代工到IC設計都有世界級水準，特別是以台積電（2330）為首的晶圓代工業，且台灣半導體人才也成為中國力拼半導體國產化的重點招募對象。

熱門新聞

台積電證實 2奈米製程將留在新竹寶山

鍘完淘寶台灣 輪到蝦皮？投審會這麼說

台積電斥資48.4億元買彩晶閒置10年地 謝金河：不尋常的行動

台積電4次大手筆買地 謝金河：十分不尋常

華為末代手機晶片 擠爆台積電5奈米產能

南科土地交易熱 台積砸百億買廠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。