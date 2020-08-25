Epson新住商兩用投影機 打造沉浸式影像空間

可跨界使用的住商兩用投影機，能夠同時滿足家庭劇院及在家工作的投影需求，成為用戶在選購投影器材時的新選擇。全球創新科技領導品牌Epson，於今（25）日推出全新跨界小霸王EH-TW750住商兩用高亮彩投影機，以及EH-TW5700入門家庭劇院投影機，EH-TW750採用微短焦鏡頭，僅需2.2公尺就能投射出100吋大畫面，輕鬆打造短距離大畫面的沉浸式影像空間。

EH-TW5700則適合熱愛觀看影音串流平台的家庭影視族群，內置通過Google認證的Android TV電視棒並支援Google Play商店，一鍵即刻開啟高品質的影音串流大畫面體驗。除了注重影像解析度，Epson更堅持亮度、暗部層次、銳利度、色彩等4Q專業影像指標表現，力求帶給消費者兼顧各面向的高品質視覺饗宴。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，長期注重投影機在4Q專業影像指標中的整體影像品質，不僅專注在解析度上的提升，同時更需兼顧亮度、暗部層次、銳利度、色彩等層面，才能提供用戶身歷其境的精采視覺饗宴。

同時也呼籲消費者，在選購投影機時，建議至Epson認證經銷商實體門市親身體驗，才能真正眼見為憑！此次推出的兩台新品，不僅擁有出眾的4Q專業影像指標表現力，更強調使用上的便利性，無論是打造家庭劇院空間，或是建構優質住商投影環境，都能讓用戶輕鬆享有高品質影像體驗。