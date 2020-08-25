黃標政策遭疑言論審查 YouTube：只是營利政策

YouTube黃標政策遭創作者質疑限制言論及創作自由，YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆今天解釋，黃標只是一種營利政策，不是言論審查或政治審查行為。

YouTube的「廣告客戶青睞內容規範（俗稱黃標政策）」旨在保護平台內容創作者，提醒創作者如果影片違反暴力內容、仇恨內容、菸草等12項不宜放送廣告的內容主題，該影片內容可能不適合廣告主投放廣告。

然而每個廣告主有不同的投放需求及偏好，部分廣告主可能願意投放廣告在某些被黃標的影片類型，所以黃標分為「不能營利」與「部分營利」兩種情形。

陳容歆今天在Google解密系列線上媒體聚會中說明，YouTube平均每分鐘有500小時的內容上傳，很難用一個團隊或人力看過所有影片，一定要靠機器。一開始在審查時，會先用機器判定，但是「人工智慧也需要先有工人智慧」，她必須承認人工智慧系統並非百分之百完善。

陳容歆表示，創作者可以透過兩個方法改善人工智慧系統。首先，如果創作者認為人工智慧系統判定的黃標內容不準確，可以隨時提出人工審查要求，會有真人進行判定。第二，創作者上傳影片時，可以透過自我評級系統，設定上傳的內容是否涉及「廣告客戶青睞內容規範」。

此外，為持續提供觀眾安全的社群環境以及喜愛的影片類型與內容，YouTube建立演算法協助推薦平台上的所有內容。演算法依照觀眾的觀看行為進行影片的推薦，綜合考量影片觀看次數、被觀看的長度、觀眾參與度、觀眾過去搜尋的內容等因素。

當觀眾的喜好變動反映在具體觀看行為上，YouTube演算法也會進行動態調整，以確保影片能持續滿足觀眾的喜好。