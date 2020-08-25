中華電結盟陽明交大 攻5G AIoT智慧醫療應用服務

因應5G、AIoT智慧醫療發展趨勢，中華電信（2412）、交通大學、陽明大學三方共同簽訂產學技術合作意向書，結合三方各自優勢，交通大學為台灣電子資通訊技術創新巨擘、陽明大學擁有台灣先進醫療照護專業與臨床實務、中華電信為台灣電信與資通訊整合產業龍頭，共同發展5G AIoT先進智慧醫療服務，並合作建置以病人為中心、全程醫療照護之未來智慧醫院。

三方現階段以技術合作為目標，發展智慧醫療照護解決方案，例如由陽明大學數位醫學中心與中華電信進行「智慧居家睡眠健康照護方案」產學合作開發，中華電信健康雲進行病患居家睡眠心電圖、血氧生理資訊蒐集，提供陽明大學AI智能睡眠平台進行診療分析，醫院安排後續約診治療。未來以交大、陽明兩校合併後推動設立之醫療院所為「智慧醫療創新技術場域驗證」，合作建置未來智慧醫院。

中華電信謝繼茂董事長表示，台灣聞名世界的兩大專業領域醫療與資通訊技術，應該予以結合並發揚光大，中華電信與陽明交大因應5G時代來臨，透過產研技術策略合作，將兩大專業領域結合，共同發展5GAIoT智慧醫療應用服務，本次透過三方合作備忘錄的簽署儀式，將是落實智慧醫療發展新里程碑。

中華電企業客戶分公司總經理吳麗秀指出，這次的合作模式讓過去中華電的客戶變成解決夥伴，有望成為一個新的成功商業模式，智慧醫療服務眾多，首推的智慧睡眠目前在概念驗證（PoC）的階段，明年有望在醫療院所正式上線。

中華電信目前在健康照護領域推動健康雲平台，提供慢性病患居家照護、企業職場健康照護服務，子公司資拓科技則發展智慧醫院，未來規劃以自有5G、AIoT、AVR、MOD、雲計算等平台資源，結合陽明交大先進智慧醫療應用技術，發展未來智慧醫院應用包含院區智慧醫療服務，並擴及居家、社區與遠距醫療照護。