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華碩家用筆電連17年稱霸台灣 上半年市佔蟬聯第一

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌廠華碩（2357）今年受惠新冠肺炎疫情，帶動筆電業務銷量激增，上半年市佔率蟬聯台灣冠軍，第2季筆電業績相較於去年同期成長30%，展望下半年，華碩預估第3季PC出貨將季增三成。

根據研調機構IDC最新研究結果顯示，華碩家用筆記型電腦自2003年起，連續17年穩坐台灣市佔第一寶座，2020年上半年市佔再度蟬聯冠軍，第2季筆電業績相較於去年同期成長30%，當中尤以第2季上市的ASUS ZenBook (UX425)及ASUS VivoBook S（S433）幻彩白表現最亮眼。

華碩先前舉行法說會，公司看好新冠肺炎疫情將持續帶動PC出貨需求，預估第3季PC出貨將季增三成，零組件季增一成。

展望第3季，華碩共同執行長許先越先前指出，本季市場需求續強，PC訂單已排到年底，預計全年將保持雙位數成長，主板等零組件方面，今年上半年也有15-20%增長，全年也預估有雙位數年增空間。

細分產品線，以教育市場為主的 ChromeBook 需求依然強勁，占華碩整體筆電出貨量約10-15%，華碩看好下半年將新增美國、日本、歐洲等專案，延續ChromeBook出貨動能。

華碩 筆電 疫情

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