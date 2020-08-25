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友達技術長廖唯倫 將發表Display Future專題演講

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

由台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）舉辦的「2020跨域產業菁英論壇暨國際Micro LED產業高峰論壇」明（26）日起登場，今年大會邀請友達光電（2409）三位主管進行演講，包括技術長廖唯倫博士發表「Display Future」專題演講，資深協理吳仰恩發表「感測技術與應用」主題演講，資深協理林雨潔發表「Micro LED的新應用機會與挑戰」主題演講，以最新顯示器發展趨勢，分享下世代技術所帶來的產業新契機。

隨著5G、物聯網及AI等新科技興起，顯示器已成為智慧生活重要的溝通介面，友達技術長廖唯倫以「Display Future」為主題，說明友達如何延伸智慧顯示應用的價值鏈，發展智慧零售、智慧移動、智慧育樂、智慧醫療等場域應用，結合創新顯示技術來開拓各場域經濟的新商機。在智慧零售場域，友達開發可實現客製化及少量多樣生產的TARTAN顯示技術，成為店家與消費者互動的重要橋樑；針對智慧移動場域，友達車用Micro LED解決方案，提供駕駛人安全便捷的智慧駕駛體驗；在智慧育樂場域，友達以低藍光護眼技術提供更舒適的觀看體驗，在後疫情時代帶動下，更可促進遠距教學、宅經濟商機發酵；在智慧醫療場域，友達除了開發一系列超音波、成像造影、內窺及手術等高階醫療面板，亦布局高解析X光感測器，協助醫療人員快速且精準地診斷病灶。

大會亦邀請友達資深協理吳仰恩針對「感測技術與應用」主題進行演說。隨著新的應用市場與AI、物聯網、視覺溝通模式的改變，使人機介面趨向多元及智慧化，而感測技術更得以實現更豐富的人機互動體驗。友達身為TFT-LCD領導廠商，除了專注於各式應用的顯示器產品，更運用原有的TFT array製程，開發出多種光感測元件的產品應用，如光學式TFT指紋掃描感測器、X光感測器等，而友達的整合型觸控解決方案，不論應用於筆電、平板、手機、車用及穿戴式裝置，都能帶給使用者順暢、方便又精準的使用經驗。

另一場「Micro LED的新應用機會與挑戰」將由友達資深協理林雨潔主講，Micro LED顯示器具有超優異畫質的特性，被視為極具潛力的下世代顯示新星。友達繼成功開發12吋全彩主動式Micro LED顯示技術，今年更上一層樓，與錼創科技共同攜手發表9.4吋柔性主動式Micro LED顯示器，克服元件特性、背板結構與巨量轉移製程的技術整合門檻，再次提升Micro LED 面板的解析度達228ppi，為同級尺寸全球最高解析度，其耐撓曲、易彎曲的特性，更大幅提升產品設計的自由度，除適合應用於車用儀表板與中控台外，更為未來多變的場域應用提供兼具時尚與友善的人機介面，為新一代技術發展開啟嶄新的方向。

2020跨域產業菁英論壇暨國際Micro LED產業高峰論壇將於8月26日、27日於交通大學交映樓國際會議廳舉行，此次論壇除了開放實體場次報名之外，亦首次舉辦線上直播，歡迎親臨現場聆聽或報名線上場次。

友達 LED 顯示器

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