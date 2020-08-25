艾姆勒搶攻電動車產業 26日以50元上市掛牌

晶片散熱模組供應商艾姆勒（2241）將在8月26日以每股50元上市掛牌；艾姆勒為國際汽車零組件第一級供應商、及晶片設計製造商的策略性合作夥伴，隨著電動車產業趨勢發展明確及自動駕駛技術快速發展，業績將可望持續成長。

艾姆勒2018~2019年合併營收分別為4.25億元及7.7億元，今年上半年營收為4.03億元，年增15.78%，EPS 0.28元。

艾姆勒上市承銷案以部分競價拍賣及部分公開申購進行，競拍得標加權平均價格55.55元，約為競拍底價42.02元的1.32倍；公開申購價為50元，總計吸引超過17萬人參與申購，申購過程中凍結逾87億元資金，中籤率僅1.21%，市場反應熱烈。

以當前汽車產業來看，電動車市場規模仍小於傳統燃油車市場，但根據INSIDEEVs統計顯示，去年全球電動車銷售量為220萬輛，產業預估2040年銷售量將增長到5,600萬輛，市場規模快速成長，同時電動車市場銷售占比將會超越燃油車，成為全球汽車市場主流產品。

今年全球經濟受新冠肺炎疫情影響，傳統車市因疫情衝擊大幅重創，全球電動車上半年度銷售量仍有95萬輛，產業預估全年至少可與去年持平甚至持續成長，背後原因主要就是電動車產業是各國政府主要政策支持導向。比起振興燃油車製造更多CO2排放量，推出電動車優惠補貼政策，增設電動車充電樁等基礎建設投資，才是現今的主流政策意識。

各國政府更推行2025~2050年間陸續全面禁售燃油車，支持電動車產業全面發展；艾姆勒已伴隨多位潛在客戶進行共同開發，隨著市場規模成長，下游車廠參與者增加，將可帶動整體營收向上成長。

除了電動車IGBT晶片散熱模組，艾姆勒表示，在水冷式散熱解決方案上，還有兩項終端應用正在與客戶進行共同開發。隨著SAE自動駕駛等級要進入Level 3和Level 4，先進駕駛輔助系統(ADAS)中控電腦散熱模組需求增加，且ADAS不只侷限於電動車，而是所有汽車都必須搭載的標準配備。

另外，隨著AI產業快速發展，高效能運算雲端伺服器散熱模組規格也有所提升，次世代主機設計賦予高功率晶片的散熱空間日益趨小，但散熱需求卻是日益趨大，艾姆勒因掌握技術優勢，並尋找合適產品拓展散熱應用領域，可望成為未來業績成長動能。