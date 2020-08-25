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鴻海教育基金會推量子科技營 60位高中生搶先體驗

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

鴻海（2317）教育基金會今（25）日宣布，與台灣大學IBM量子電腦中心聯手主辦、台灣師範大學國際產學聯盟與中原大學協辦的量子營今日正式啟動，為期三天的免費營隊原本只打算開放50名學生上課，報名第一天就吸引150多人報名，一周之內累積近500名學生，經過嚴格的線上測驗篩選，最後有60位學生取得入場門票，一同探究神秘的量子世界。

鴻海教育基金會表示，參與本次課程的60位高中生均具備一些線性代數與量子物理或量子力學背景，8月25日至8月27日三天，每天接受六小時量子科學的基礎教育、活動第一天就會帶領同學使用IBM量子電腦實際感受量子電腦的強大運算力。

擔任講師的中原大學資工系老師黃琮暐特別提到IBM在超導型量子電腦最為領先與開放，願意提供學生進入平台學習，學生可以透過高運算位元規格學習量子態，了解量子計算的原則，並預測量子新世代的潛在可能，對於學生以實做來理解量子科技十分有幫助。

鴻海教育基金會執行長汪用和今出席活動也與同學分享鴻海公司特別在今年中成立了鴻海研究院，並在其下設立量子計算研究所，代表鴻海公司高度看好量子科技對未來世界的影響力，並特別鼓勵學生好好把握這個學習未來科技新顯學的機會，也非常感謝鴻海研究院量子計算研究所的諮詢委員，同時也是台大IBM量子電腦中心主任的張慶瑞教授，願意與鴻海教育基金會一起攜手在年輕世代中播種，鼓勵大家進入奧妙的量子領域，領先習得新興的科技知識，讓新世代可以優先布局未來。

鴻海教育基金會強調，致力於科技人才培育，開發科普教材，提供線上學習資源，並在台灣各地舉辦工作坊，讓年輕世代能開拓科技新世代。

鴻海 量子電腦 IBM

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