快訊

台中兩警員被思覺失調患者攻擊 一警腳遭砍傷

IKEA內拍惡搞片 李興文兒賠18萬換緩刑

中華電攜手高速公路局 打造東山服務區智慧停車系統

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

為解決國道服務區每逢假日車流量大，用路人找尋車位不易的困擾，中華電信（2412）與交通部高速公路局攜手合作，於國道3號東山服務區打造「智慧停車服務系統」，透過中華電信穩定、高速的網路傳輸及物聯網技術應用，進行停車引導，有效提升用路人尋車效率。本系統導入第三方國際驗證單位審驗，獲德國萊因公司驗證合格，今（25）日於東山服務區舉辦正式授證及服務啟用記者會，由高速公路局、中華電信、三維工程顧問及德國萊因公司等代表出席授證儀式。

東山服務區停車管理系統工程，由中華電信開發一個智慧停車導引管理平台系統，主要透過地磁式車輛感測器(透過物聯網NB-IoT通訊技術)、電子標籤偵測器、自動車牌辨識系統與事件自動偵測系統等偵測設施，搭配平台系統之資料分析，提供適時的導引，將建議停車資訊透過大型看板顯示於服務區入口處與各停車分區入口，同時在停車分區內提供車席導引數位顯示供用路人參考，藉以協助用路人迅速找尋停車位，減少因停車資訊不明確，造成之車輛繞駛、交織行為，進而影響服務區內之交通順暢與安全，甚至因服務區內湧入過多車輛而影響至主線車流，並結合服務區既有服務創新加值，提升服務區的服務效率與品質。

中華電信傾力推動5G智慧運輸及停車管理產業發展，提供完整智慧型運輸系統資訊服務，促進交通安全、節能減碳、增進運輸效率，讓民眾獲得更佳的停車體驗。民眾今日於本次活動現場下載「東山服務區尋車」APP，並完成會員註冊，即可體驗快速尋車，現場領取好禮兌換券。

中華電信 物聯網 國道

延伸閱讀

免醫院住一晚 陽大、交大、中華電推智慧居家睡眠照護

學校禁停區可臨停6分鐘 新北將擴大試辦

中華電攜手陽明交大 強攻智慧醫療

中華電信：數位身分證無資安疑慮

相關新聞

台積電證實 2奈米製程將留在新竹寶山

台積電（2330）不僅是台灣科技產業的護國神山，全球半導體業界對於台積電先進製程的生產廠如何安排、落腳何處也抱持高度關注...

台積電技術論壇 魏哲家：3奈米明年試產

台積電（2330）今（25）日舉行技術論壇首度以線上型態呈現，總裁魏哲家表示，新冠肺炎疫情衝擊全球但也正加速數位轉型，台...

台積電4次大手筆買地 謝金河：十分不尋常

台積電（2330）今年投入百億元購買南科鄰近廠商的廠房，財信傳媒董事長謝金河認為，台積電三個月來連續4次大手筆買地，十分...

從晶片設計到程式碼都要！ 7家竹科半導體廠遭大陸駭 在美資安界「引起很大轟動」

台灣在美中科技戰成為雙方極力拉攏的對象，原因就是從晶圓代工到IC設計都有世界級水準，特別是以台積電（2330）為首的晶圓代工業，且台灣半導體人才也成為中國力拼半導體國產化的重點招募對象。

台積電大買廠房，表示訂單穩了? 台經院這麼分析

台積電繼續出手收購廠房，斥資48.4億元在南科購買廠房及附屬設施。台經院分析，台積電已從3奈米市場到量產，以及接下來20...

蘋果證實：新iPhone SE印度生產 緯創有喜

蘋果公司（Apple Inc）首度證實，今年新推出iPhone SE已在印度本地生產。目前由緯創（3231）位於班加羅爾...

魏哲家：5奈米加速量產、3奈米明年試產

台積電（2330）今（25）日舉行技術論壇，由總裁魏哲家主持。他表示，疫情對世界帶來衝擊，也加速數位轉型，台積電繼7奈米...

台積電5奈米加速量產 2022年下半年推進3奈米

台積電技術論壇今天登場，總裁魏哲家表示，7奈米出貨達到10億顆晶粒的里程碑，5奈米正加速量產，強效版5奈米預計2021年...

疫情推升銷量 三星5G平板Galaxy Tab S7、S7+上市

疫情影響生活型態，在家進行遠距視訊會議、線上教學、觀看串流影片已成常態，平板需求隨之攀升。看好平板電腦市場，三星宣布在台...

台積電斥資48.4億元買彩晶閒置10年地 謝金河：不尋常的行動

台積電24日公告斥資48.4億元向面板廠瀚宇彩晶購入南科土地，而這次出手已經是今年第四度購買南科鄰近廠房。台積電指出，今年買廠房目的，均是為了擴產等營運需求。

賣老股、買新股？聯電高層 爆持股申讓潮

聯電日前大手筆買回10.5萬張庫藏股，公司規劃9月將當時買回的自家股票以每股16元開放近千名主管認購，認購價較聯電目前股...

三大科學園區 寫三高

科技部昨（24）日公布，今年上半年我國三大科學園區營業額達1兆3,681億元，年增12.2%，近12年同期最高成長率，完...

熱門新聞

台積電證實 2奈米製程將留在新竹寶山

大陸風險增？外媒爆鴻海、和碩擬赴墨西哥設新廠 鴻海回應了

台積電斥資48.4億元買彩晶閒置10年地 謝金河：不尋常的行動

彩晶出售南科閒置資產給台積電 處分利益約14.4億元

鍘完淘寶台灣 輪到蝦皮？投審會這麼說

台積電4次大手筆買地 謝金河：十分不尋常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。