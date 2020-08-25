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研調估今年全球5G智慧手機數量2.38億支 滲透率19.2%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

TrendForce預估，今年全球智慧型手機生產總量維持12.43億支，年減11.3%，在明年中疫情可望緩解的假設下，預期生產總量將有機會往上攀升；由於高通、聯發科（2454）相繼推出中高階5G芯片，推估今年全球5G智慧型手機數量將快速提升至約2.38億支，滲透率達19.2%。

TrendForce表示，今年受新冠肺炎疫情蔓延影響，各國實施邊境管制與封城等防疫措施，造成全球各國GDP數字都明顯衰退，經濟及社會活動力下滑，重創第2季智慧手機產業。

根據TrendForce調查顯示，第2季全球智慧型手機生產總數2.86億支，季增2.2%，但年減16.7%，為歷年來單季最大跌幅，預估第3季生產總量將達3.35億支，季增17.2%，年減10.1%。

TrendForce指出，隨著後期防疫稍為鬆綁，及各國紛紛推出振興經濟的相關政策，下半年智慧型手機市場將有望回溫，預估今年全球智慧型手機生產總量12.43億支，年減11.3%，明年生產總量將有機會往上攀升。

TrendForce表示，手機品牌廠今年憑藉旗下5G手機，期望在低迷市況中穩定市占，加上近期行動處理器大廠高通、聯發科相繼推出中高階5G芯片，推估今年全球5G智慧型手機數量將快速提升至約2.38億支，滲透率達19.2%。

根據TrendForce預估第3季全球前六大智慧手機品牌市占率排名依序是，三星(市占率23.5%)、華為(市占率14%)、蘋果(市占率13.3%)、OPPO(市占率11.8%)、小米(市占率11.5%)、Vivo(市占率8.2%)。

智慧型手機

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