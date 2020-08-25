研調估今年全球5G智慧手機數量2.38億支 滲透率19.2%

台灣在美中科技戰成為雙方極力拉攏的對象，原因就是從晶圓代工到IC設計都有世界級水準，特別是以台積電（2330）為首的晶圓代工業，且台灣半導體人才也成為中國力拼半導體國產化的重點招募對象。

2020-08-25 10:02