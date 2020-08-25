研調估今年全球5G智慧手機數量2.38億支 滲透率19.2%
TrendForce預估，今年全球智慧型手機生產總量維持12.43億支，年減11.3%，在明年中疫情可望緩解的假設下，預期生產總量將有機會往上攀升；由於高通、聯發科（2454）相繼推出中高階5G芯片，推估今年全球5G智慧型手機數量將快速提升至約2.38億支，滲透率達19.2%。
TrendForce表示，今年受新冠肺炎疫情蔓延影響，各國實施邊境管制與封城等防疫措施，造成全球各國GDP數字都明顯衰退，經濟及社會活動力下滑，重創第2季智慧手機產業。
根據TrendForce調查顯示，第2季全球智慧型手機生產總數2.86億支，季增2.2%，但年減16.7%，為歷年來單季最大跌幅，預估第3季生產總量將達3.35億支，季增17.2%，年減10.1%。
TrendForce指出，隨著後期防疫稍為鬆綁，及各國紛紛推出振興經濟的相關政策，下半年智慧型手機市場將有望回溫，預估今年全球智慧型手機生產總量12.43億支，年減11.3%，明年生產總量將有機會往上攀升。
TrendForce表示，手機品牌廠今年憑藉旗下5G手機，期望在低迷市況中穩定市占，加上近期行動處理器大廠高通、聯發科相繼推出中高階5G芯片，推估今年全球5G智慧型手機數量將快速提升至約2.38億支，滲透率達19.2%。
根據TrendForce預估第3季全球前六大智慧手機品牌市占率排名依序是，三星(市占率23.5%)、華為(市占率14%)、蘋果(市占率13.3%)、OPPO(市占率11.8%)、小米(市占率11.5%)、Vivo(市占率8.2%)。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言