群創聚焦智慧育樂、智慧醫療 攻後疫情時代商機

今年最受矚目的群創光電（3481） 2020新品發表會今於竹南隆重登場，以「未來 ‧ 進行式」為主軸，貫穿智慧育樂(Play Smart)及智慧醫療(Smart Health)場域經濟，現場展出最新前瞻技術及創新多元的顯示面板產品，為客戶提供全方位面板產品解決方案，鎖定後疫情新時代經濟浪潮。

人工智慧、物聯網與5G技術蓬勃發展，驅動消費性電子產品爆炸性成長，群創以「技術淬煉 . 產品升級」為理念，打造豐富多元的智慧顯示科技應用，今日特於展出高階電視、電競監視器等相關產品精銳盡出，令人驚艷。

50吋Outdoor TV & Soundbar 戶外電視，主打超高防水、防塵、螢幕亮度最高達2000 nits，完美結合防水揚聲器，且具備IP56高規國際防護等級，超越一般市售電視防護等級，提供後疫新樂活的民眾，在戶外觀賞電視時，亦可享受震撼悅目的頂級影音享受。

60吋Innovative Smart TV，打破傳統電視標準16:9比例，打造超寬螢幕21：9，可同時支援屏幕分割功能，結合APP，迎合商務及娛樂需由，拓展多元智慧電視市場。群創亦將規劃多寬比例尺寸電視，包括從24:9、27:9到32:9超寬比一眼望不盡，以滿足不同客戶及市場需求。

31.5吋4K miniLED+ (miniLED Plus) HDR電競監視器，以超過2000顆miniLED設計，搭載群創獨家畫素等級背光調控技術，就像親眼目睹無光害的暗夜星空一樣，呈現最純黑的細致光芒，並支援VESA Display HDR 1000規格、亮度峰值高達1000 nits、 DCI-P3高階色彩呈豐富表現與4K最高刷頻率，讓玩家也可以流暢運行遊戲，享受細膩完美的清晰畫面。

面對新冠肺炎疫情延燒全球，智慧醫療及智慧防疫觀念已備受矚目，群創瞄準此商機，超前佈署，以雄厚研發實力展出包括：30吋6 Mega Color面板，具備高解析度、高色域、高對比，並滿足多功能診斷應用，可協助醫生做出精準病灶判斷及分析，充分展現群創於醫療面板深耕多年的純熟技術與卓越研發能力。