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智慧型手機Q2生產總數年減16.7% 歷年最大跌幅

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
第2季蘋果因iPhone SE、iPhone 11優於預期的銷售表現，生產數量以4,100萬支位居全球第三。（路透）
第2季蘋果因iPhone SE、iPhone 11優於預期的銷售表現，生產數量以4,100萬支位居全球第三。（路透）

2020年因新冠肺炎疫情蔓延，致使各國實施邊境管制與封城等防疫措施，進而導致全球各國GDP數字均呈現明顯衰退，經濟及社會活動力下滑，連帶重創第2季智慧型手機產業。根據TrendForce旗下半導體研究處調查顯示，第2季全球智慧型手機生產總數為2.86億支，相較上季回升2.2%，然若與去年同期相比則衰退16.7%，為歷年來單季最大跌幅。

TrendForce指出，隨著後期防疫稍為鬆綁，以及各國紛紛推出振興經濟的相關政策，下半年智慧型手機市場將有望回溫。預估第3季生產總量將來到3.35億支，年減10.1%，儘管單季表現仍不及去年同期，但較第2季成長17.2%。

3月起國際疫情快速升溫，作為三星主要銷售據點的歐、美、印等地區災情蔓延，相較其他品牌，其在第2季所遭受的衝擊更大，雖生產量以 5,500萬支居冠，然在季度增長表現是排行榜內唯一衰退的品牌，相較上季減少近16%。第3季因華為禁令導致中美緊張態勢升溫，以及中印兩國局勢不穩定等因素影響，三星欲力挽先前頹勢，瞄準中低階市場並積極展開零組件備料，生產量將有機會上修。

以中國為主要銷售市場的華為第2季生產量約5,200萬支，較上季增長13%，排名全球第二。隨著第3季各品牌陸續發表下半年旗艦新機，將使中國市場競爭加劇。

加上自去年底開始至今受美國持續擴大制裁的影響，除了使華為海外銷售銳減，也大幅削弱其自主研發行動處理器的優勢，未來零組件取得的難度恐將大幅增加，對於銷售市場單一的華為而言，預計將由小米、OPPO、Vivo等其他中國品牌瓜分其市占。

第2季蘋果因iPhone SE、iPhone 11優於預期的銷售表現，生產數量以4,100萬支位居全球第三，季成長8%。第3季將持續受惠於上述兩款手機訂單加持，以及4款搭載5G應用的iPhone 12系列(名稱暫定)進入量產，生產量將提高。

由於5G功能導致物料成本顯著增加，故蘋果將藉由零組件降價與取消耳機、電源轉接器等隨機配件，降低成本並穩定終端定價，以提升銷售表現。然近期美國頒布的行政命令，禁止美國企業與TikTok、微信，以及其母公司字節跳動、騰訊展開業務，恐影響蘋果後續在中國市場的銷售表現。

智慧型手機 華為

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