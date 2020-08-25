蘋果擬重啟美國部分門市 鴻海、和碩沾光

外電報導，蘋果有意重啟美國部分蘋果直營店，蘋果官方最快將在8月底宣布計畫，一旦直營店門市重啟，法人看好，將有助鴻海（2317）、和碩（4938）、緯創（3231）等iPhone組裝廠營運，為本季營運增添柴火。

蘋果尚未公佈重啟美國直營店消息。消息人士透露，蘋果針對這些預定重啟的門市，將採取預約制，只有提前預約的用戶才能進店。

蘋果目前在全球範圍內總共有510家專賣店，而在美國總計有超過270家專賣店，今年5月底，當時美國新冠肺炎確診人數一度降低，蘋果因此重啟超過120家直營門市。

當時，重啟的專賣店大多聚焦於Genius Bar，也就是維修區及顧客產品服務部分，門市未能全面營業、恢復以往正常的銷售服務；不過，隨著美國疫情持續延燒，蘋果又重新關閉超過120家零售店。

台灣蘋果供應鏈廠商指出，蘋果5月底在美國重啟部分門市，加上新款iPhone SE 推出，順勢帶動iPhone全系列銷量增長。

法人看好，由於美國為蘋果大本營兼第一大市場，一旦蘋果加速重啟美國門市，將有助於iPhone買氣，為相關代工廠鴻海、和碩、緯創本季出貨帶來正面效果。

市場盛傳，蘋果將在9月底、10月初舉辦今年度新機發表會，發布新款iPhone、iPad、Apple Watch等設備，新品並將於歐美聖誕旺季前上市。因此蘋果選擇在此時重啟門市，似乎有為下半年銷售旺季預作準備的意味。