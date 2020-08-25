Q2智慧手機生產量年減16.7% 下半年有望回溫

今年受新冠肺炎疫情蔓延影響，各國實施邊境管制與封城等防疫措施，造成全球各國GDP數字都明顯衰退，經濟及社會活動力下滑，連帶重創第2季智慧手機產業；根據TrendForce旗下半導體研究處調查顯示，第2季全球智慧型手機生產總數為2.86億支，季增2.2%，但年減16.7%，為歷年來單季最大跌幅。

TrendForce指出，隨著後期防疫稍為鬆綁，及各國紛紛推出振興經濟的相關政策，下半年智慧型手機市場將有望回溫。預估第3季生產總量將達3.35億支，年減10.1%，儘管單季表現仍不及去年同期，但較第2季成長17.2%。

第2季前六大品牌僅三星市占衰退，華為中國市占恐面臨被瓜分的窘況，3月起國際疫情快速升溫，三星(Samsung)主要銷售據點歐、美、印等地區災情蔓延，相較其他品牌，在第2季所遭受的衝擊更大，雖然生產量以 5,500萬支居冠，但在季度增長表現是排行榜內唯一衰退的品牌，季減近16%。

第3季因華為禁令導致中美緊張態勢升溫，及中印兩國局勢不穩定等因素影響，三星欲力挽先前頹勢，瞄準中低階市場並積極展開零組件備料，生產量將有機會上修。

以中國為主要銷售市場的華為第2季生產量約5,200萬支，季增13%，排名全球第二。隨著第3季各品牌陸續發表下半年旗艦新機，將使中國市場競爭加劇。

加上自去年底開始至今受美國持續擴大制裁的影響，除使華為海外銷售銳減，也大幅削弱其自主研發行動處理器的優勢，未來零組件取得的難度恐將大幅增加，對於銷售市場單一的華為而言，預計將由小米(Xiaomi)、OPPO、Vivo等其他中國品牌瓜分其市占。

第2季蘋果因iPhone SE、iPhone 11優於預期的銷售表現，生產數量以4,100萬支位居全球第三，季增8%。第3季將持續受惠於上述兩款手機訂單加持，及4款搭載5G應用的iPhone 12系列進入量產，生產量將提高。

由於5G功能導致物料成本顯著增加，蘋果將藉由零組件降價與取消耳機、電源轉接器等隨機配件，降低成本並穩定終端定價，以提升銷售表現。近期美國頒布的行政命令，禁止美國企業與TikTok、微信，及其母公司字節跳動、騰訊展開業務，恐影響蘋果後續在中國市場的銷售表現。

排名四到六的品牌依序為小米、OPPO(包含OPPO、OnePlus、realme)及Vivo，第2季生產數量依序為2,950萬支、2,750萬支、2,650萬支，三者同樣受惠於中國市場復甦與海外通路安全庫存水位的建置需求，第2季皆呈現10%以上的增長。

對於以印度市場為重的三者而言，近期中印關係緊張確實產生不少銷售壓力，藉由品牌長期的在地化經營，及產品高性價比的優勢，仍有機會在此波抵制情緒中穩定市占。

但是，如果中印關係持續對立，未來的確會限縮中國品牌的發展空間。觀察其長期行銷策略，三品牌將持續往歐洲、印度、東南亞俄羅斯等拓展中低階市場；另外，響應中國政府推動的5G商轉計畫，在5G手機研發與定價將更為積極。