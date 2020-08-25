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台積電大買廠房，表示訂單穩了? 台經院這麼分析

聯合報 / 記者陳素玲／即時報導

台積電繼續出手收購廠房，斥資48.4億元在南科購買廠房及附屬設施。台經院分析，台積電已從3奈米市場到量產，以及接下來2023至2024年2奈米進入環繞閘極（GAA）製程，都已做好布局，顯見對未來接單相當有信心，就會展開明確擴廠；加上製造業自用買房進場，台灣今年土地交易將持續上揚，不排除挑戰去年3000億元關卡 。

台經院研究員劉佩真指出，儘管美國對華為禁令全面升級，台積電也宣布9月14日之後，不會再對華為出貨，但台積電的產能已迅速被蘋果、超微、高通、聯發科等國內外大廠分食，對台積電沒有太大影響。未來著眼於5G相關應用，如高速運算平台、物聯網、車用電子、行動通訊等，都將為台積電業績帶來明朗能見度。

劉佩真表示，台積電年底量產6奈米，明年進入3奈米市場、2022年3奈米量產，2023至2024年2奈米進入環繞閘極（GAA）製程，顯見台積電不論是訂單能見度、技術藍圖，都讓客戶很有信心，也讓台積電堅信未來接單無虞，就會展開明確擴廠。

她說，台積電光五奈米，就在明年每月產能上看十萬片，台灣仍是其先進製程的重鎮持續加碼，因此在南科周圍購地，料將帶動土地市場交易暢旺，加上製造業自用買房進場，台灣今年土地交易會持續上揚，不排除挑戰去年3000億元關卡 。

台經院院長張建一認為，先前英特爾（Intel）製程延遲，外界猜測台積電可望接到大單，台積電近期大肆收購南科附近廠房，也可能是在布局。

對於未來台灣房地產，劉佩真表示，房利率已是史上新低，且房產做為國人主要投資占45%，比例高於定存、黃金、外幣及股票、基金等，推升下半年房市表現。但新冠疫情未消，是否會有變化，地緣政治緊張氣氛，以及代售餘屋仍有7萬多件、賣方也拉高價格，都是要觀察的變數。

台積電 奈米

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