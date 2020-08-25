中科局邀業者分享生醫研發成果 聚焦精準醫療

科技部中科管理局鼓勵廠商精準醫療相關研發，今天邀請核酸檢測與脊椎手術導航系統業者分享研發成果，目前已投入量產，盼未來集中產業優勢及資源，打造中部特色醫材產業聚落。

科技部規劃推動「台灣精準健康戰略產業發展方案」，次產業涵蓋數位健康（數位醫療）、精準醫療、再生與免疫治療等，瞄準精準醫療新商機。

中科管理局今天舉辦精準醫療記者會，邀請瑞基海洋生技公司及瑞鈦醫療器材公司，分享精準醫療相關研發成果。

中科管理局長許茂新表示，中科繼半導體、光電及精密機械三大產業聚落穩健發展後，接續協助生技產業打造國際競爭力，並配合政府推動精準健康戰略產業，鼓勵廠商投入生物技術結合大數據和AI人工智慧技術研發與創新，聚焦微創醫材與智慧輔具，集中產業優勢及整合資源，打造中部特色醫材產業聚落。

瑞基海洋生技公司投入生物技術產品研發，並曾獲頒前瞻創新獎、產業貢獻獎及創新產品獎等，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，投入開發出武漢肺炎病毒檢測試劑，搭配自家開發自動核酸分析儀，從檢體置入儀器到顯示檢測結果，85分鐘即可產生檢測結果。

瑞基公司指出，檢測的靈敏度及準確度與國家級實驗室無異，已取得歐盟體外診斷醫療器材認證，並獲衛福部醫療器材專案核准製造及量產，也與國防部合作，在所屬醫院投入檢測工作，另與外交部合作，將設備送至友邦國家強化防疫工作。

另外，瑞鈦醫療器材公司開發出脊椎手術導航系統，幫助醫師提高手術精準度、縮短手術時間、降低受曝輻射量，另開發第2代系統，包含便攜式機台、機械臂等。業者表示，國產設備除與國外進口設備相較，在成本上更具競爭力，且可依醫師習慣更換搭配器材，提高手術成功率。