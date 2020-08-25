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台積電證實 2奈米製程將留在新竹寶山
台積電（2330）不僅是台灣科技產業的護國神山，全球半導體業界對於台積電先進製程的生產廠如何安排、落腳何處也抱持高度關注，今（25）日台積電舉行技術論壇，該公司資深副總經理秦永沛在論壇中表示，2奈米廠區確定將在新竹寶山第二期計劃用地建置。
秦永沛表示，台積電每年投資逾100億美元，確保產能持續高居全球第1，並大幅超過第2名公司3倍以上。目前台積電規劃，5奈米及3奈米都將在南科規劃生產，而2奈米則將在新竹落腳。
秦永沛並指出，台積電先進製程產能自2016年至2020年以年複合成長率28%的速度成長，在2018年導入7奈米量產，由於市場需求非常強烈，因此台積電快速提升7奈米產能，到今年為止，7奈米產能將較2018年成長超過3.5倍。
至於後續高階製程的生產建置上，台積電位於南科的晶圓18廠1至3期是5奈米量產基地，其中，1、2期已開始量產，3期正在裝機，預計2022年5奈米產能將較今年成長超過3倍。此外，3奈米廠目前已在興建中，同樣也將在南科設廠生產。
至於下一代更高階的製程2奈米製程，已規劃確定落腳在新竹廠區，目前正在取得土地。據了解，2奈米廠區就是新竹寶山第二期計劃用地。
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