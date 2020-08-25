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國泰永續高股息ETF規模攀升 逼近台幣190億元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
全球ESG基金(含ETF)規模持續攀升。記者／廖賢龍整理
全球ESG基金(含ETF)規模持續攀升。記者／廖賢龍整理

台股在歷史高位附近波動程度加大，這使得資金轉向具有ESG概念且風格穩健的永續企業ETF。以目前國內市場上規模最大的ESG台股ETF-國泰永續高股息（00878）為例，今年7月創下台股ETF史上IPO金額最大（約新台幣68億）紀錄之外，上市一個月以來規模續攀升，昨（24）日規模已達189億元。

近年ESG議題在國外風起雲湧，使得投資人和國際企業對於永續投資、永續經營更加重視，像是Apple、Microsoft、Amazon、Google等皆推出潔淨能源計畫，不過，Apple覺得這樣還不夠「綠」（Green），近期更宣布目標在2030年供應鏈和產品實現100%碳中和（carbon-neutral），亦即讓未來售出的每台iPhone、Mac等設備都可達成零氣候影響。

國內Apple供應大廠包括和碩（4938）、緯創、廣達、仁寶等也允諾將共同響應，看來ESG成為企業文化的DNA，此趨勢在未來將愈加明顯。

國泰投信表示，ESG趨勢不僅牽動著全球供應鏈，如今更在國內外掀起投資熱潮。許多投資人留意到國泰永續高股息ETF具價格親民、季配息及高股息等特點，但其實該ETF能普獲市場的認同，主因在於其投資理念的再提升，它讓投資人在獲取股息收益的同時，也兼具ESG永續企業的選股價值，除有利於長期存股外，更是台股市場中過去未曾有的新選項。

根據Morningstar資料顯示，今年來全球ESG基金(含ETF)規模持續增加，截至7月底，市場規模來到1.26兆美元，其中，ESG ETF規模更較去年大幅成長65.82%，顯見疫情掀起的市場波瀾，更加促使ESG成為市場投資新顯學。

ESG就像是企業永續的KPI，ESG做得好的公司往往能贏得社會長期肯定，對公司永續經營、企業長線獲利等都能帶來挹注，連帶也吸引國內外資金布局。而這也是國泰永續高股息ETF上市以來續獲市場青睞的關鍵，其鎖定台灣ESG績優公司如華碩、廣達、富邦金等，其積極加入綠色供應鏈提升國際競爭力，投資這類兼顧基本面和ESG發展的永續企業，不僅能協助民眾避免踩到地雷股，還能透過長線持有安心存股、穩健領息

高股息 ETF 台股

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