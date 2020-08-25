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蘋果證實：新iPhone SE印度生產 緯創有喜

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
蘋果公司首度證實，今年新推出iPhone SE已在印度本地生產。圖為孟買一處蘋果經銷商店。路透
蘋果公司首度證實，今年新推出iPhone SE已在印度本地生產。圖為孟買一處蘋果經銷商店。路透

蘋果公司（Apple Inc）首度證實，今年新推出iPhone SE已在印度本地生產。目前由緯創（3231）位於班加羅爾（Bangalore）的工廠製造，這也是緯創在印度生產的最新iPhone機型。

蘋果今年第2季推出新款iPhone SE，首批交由和碩、鴻海兩大代工夥伴在中國工廠製造，在新機推出過一季之後，蘋果也將新款SE拉至印度生產，並就近供應當地市場。

過去，由於印度市場的特殊性，及當地供應商產能限制，蘋果通常最新款機種會較慢在印度生產，而新款iPhone SE不到半年即拉到印度生產，顯示蘋果看好該機在當地的銷售動能，預計印度本土製造的iPhone SE 將於今年下半年上市。

蘋果在給印度媒體的聲明中指出，「iPhone SE將我們最強大的處理器封裝在我們最受歡迎的型號上，價格也最實惠，我們很高興能在印度為我們的本地客戶生產這款產品。」

新iPhone SE由緯創在班加羅爾的工廠組裝，緯創目前在當地還有生產iPhone 7。緯創為蘋果iPhone代工廠中最早前進印度設廠的廠商，先前已組裝過iPhone SE及iPhone 6s。

緯創近期在印度動作不斷，根據印媒《New Indian Express》8月中旬報導指出，緯創預計將在未來幾天內在其納拉薩普拉（Narasapura）工業區生產iPhone，為此，緯創近期已展開招聘活動。

緯創2017年宣布該廠投資計畫，預計項目投資300億盧比，土地大約為40英畝，分兩階段興建工廠和相關設施，新廠第一階段於去年底完工，根據當地政府釋出的資訊，該廠將創造1萬名職缺，目前緯創已在當地招募2,000名員工。

印度當地官員指出，緯創招聘工程已經開始，將分階段展開招聘，並很快進入試產，緯創新廠規劃9月將進入量產。

納拉薩普拉新廠為緯創在印度的第二座自有工廠，在此之前，緯創在班加羅爾（Bangalore）已有工廠，主要生產舊款iPhone，包含iPhone SE及 iPhone 6。

iPhone 緯創 印度

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