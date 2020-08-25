魏哲家：5奈米加速量產、3奈米明年試產

台積電（2330）今（25）日舉行技術論壇，由總裁魏哲家主持。他表示，疫情對世界帶來衝擊，也加速數位轉型，台積電繼7奈米最近出貨達10億顆晶粒的里程碑，進入量產的5奈米是全球最先進晶圓廠，預估4奈米將於2021年第4季開始試產，3奈米預計於2021年進行試產、2022下半年進入量產。

因為疫情關係，台積電今年技術術論壇延至下半年舉行，並首度以線上型態呈現，總裁魏哲家今專題演講開始即向疫情第一線防疫人員致意。接著他表示，半導體技術運算能力，協助研究人員及科學家更深入廣泛地瞭解這個疾病，從而找到治療方法，此外，溫度感測器、自動駕駛到機器人技術，在全球共同對抗疫情的同時，也都因為創新顯得更加重要，希望大家更加必須同心協力，繼續做出更多貢獻。即使在疫情平息之後，半導體業能繼續支持開發解藥或疫苗的工作。

他指出，由於疫情帶來的衝擊，數位轉型正在加速，半導體技術可以促成許多5G的相關應用，如5G手機。其實手機已成為生產工具，是健康追蹤器及智慧居家系統的操控中心，比起以往的任何工具更強大可靠。5G如果進一步應用在人工智慧、大數據分析及數十億的互聯裝置上，經由智慧連結，這些技術將能大放異彩。

魏哲家以台積電的7奈米技術為例表示，在進入量產後，7奈米支援許多創新，從行動裝置、高效能運算與人工智慧、5G、網路連接裝置、資料中心到智慧車等，眾多先進具影響力的產品應用，都使用了台積電7奈米技術。最近7奈米達到出貨10億顆晶粒的里程碑。

他進一步指出，儘管面對更艱鉅的挑戰，台積電15廠快速的讓7奈米快速進入量產速度，速度跟上一代相當，更驚人的是，量產1年後，7奈米的強化版技術進入量產，成為業界第一個進入商業運轉的EUV，並持續維持高良率、在邏輯密度和速度上具有高度競爭力。

台積電今年18廠正加速5奈米的量產，5奈米是業界目前最先進的製程技術，跟7奈米相比，5奈米在速度上提升15%、功耗降低30%，邏輯密度可提升80%，5奈米製程廣泛採用EUV微影技術，更加鞏固台積在先進製程的領導地位。

他說，台積電計劃在2021年讓5奈米的強化版技術進入量產，晶圓18廠是業界第一座生產5奈米的晶圓廠，也是全球最先進的半導體晶圓廠。接著，台積電將繼續往4奈米推進，在速度、功耗密度上更加進步，與5奈米有100%的IP相容性、可以沿用既有的設計基礎，架構、產品創新，4奈米將於2021年第4季開始試產。

至於3奈米進程。魏哲家說，這項製程具備創新的微縮特徵，跟上一代速度可以提升15%，功耗可以降低30%，邏輯密度可以增加70%，3奈米預計於2021年進行試產，2022下半年進入量產。同時，台積電也正在與客戶密切合作，定義3奈米之後下個主要節點的規格進度。