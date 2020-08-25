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台積電技術論壇 魏哲家：3奈米明年試產

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
圖為台積電董事長劉德音（右）、總裁魏哲家（左）。本報資料照片
圖為台積電董事長劉德音（右）、總裁魏哲家（左）。本報資料照片

台積電（2330）今（25）日舉行技術論壇首度以線上型態呈現，總裁魏哲家表示，新冠肺炎疫情衝擊全球但也正加速數位轉型，台積電也以卓越製造協助客戶不斷創新，繼7奈米最近出貨達10億顆晶粒的里程碑，進入量產的5奈米是全球最先進的半導體晶圓廠，魏哲家並宣布，台積電3奈米預計於2021年進行試產、2022下半年進入量產。

魏哲家指出，由於疫情帶來的衝擊，加速數位轉型，半導體技術可以促成許多5G的相關應用，譬如5G手機，但未來5G如果進一步應用在人工智慧、大數據分析及數十億的互聯裝置上，經由智慧連結，這些技術將能大放異彩。

魏哲家並表示，台積電擁有世界級技術，將以技術領先的卓越製造，協助客戶不斷創新。他以台積電領先業界的7奈米技術為例，他指出在進入量產後，7奈米支援的許多的創新，包括高效能運算與人工智慧、5G、行動裝置、網路連接裝置、資料中心到智慧車，許多先進產品應用都使用台積電的7奈米技術。

台積電最近7奈米達到出貨10億顆晶粒的里程碑，而進入量產的5奈米是全球最先進的半導體晶圓廠，4奈米將於2021年第4季開始試產，3奈米預計於2021年進行試產、2022下半年進入量產。

在新的技術上，魏哲家今日表示，台積電已將 SoIC(系統整合晶片)、InFO(整合型扇出封裝技術)、CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝) 等 3DIC 技術平台，整合在一起，命名為 「TSMC 3DFabric」，將持續提供業界最完整且最多用途的解決方案，整合邏輯 chiplet、高頻寬記憶體、特殊製程晶片，實現更多創新產品設計。

在特殊製程技術方面，魏哲家指出，在現今隨身攜帶的邊緣裝置，除連網外，必須有更多智慧能力處理大量數據，這些連網邊緣裝置所用的半導體技術，都要能符合低功耗需求。

台積電 奈米 晶圓廠

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