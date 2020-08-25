台積電為啥獵地？台經院：訂單、技術無虞

台積電（2330）今年第四度購買南科鄰近廠房，台經院院長張建一今（25）日指出，最近傳出有廠商製程開發不順，要找台積電救援，「但台積電不一定能救援，因為自己產能緊張，因此，最近才會不斷在南科附近買廠房。」

台經院今日召開例行性記者會公布7月營業氣候測驗點，張建一突然點名研究員劉佩真講台積電的情況。

台積電無法接華為的訂單，這部分產能很快就被別的廠商訂走了。而台積電開出的技術藍圖推進，給予客戶信心，劉佩真說：「未來接單無虞，所以台積電擴廠。」

她指出，台積電年底前會開始量產6奈米，明年進入到3奈米的試產，2022年進入3奈米的量產，2023到2024年2奈米製程將切入環繞閘極（GAA）技術。

在5奈米部分，台積電2024年在美國會開出2萬片的產能，但在台灣明年每個月產能已經可以上衝10萬片，台積電把台灣當作為先進製程的生產重鎮，最近幾天都是持續加碼在南科周邊購買土地。

台積電的購地、購廠，劉佩真指出，反映在土地市場交易熱絡，反映製造業自用買盤進場，讓台灣今年土地交易持續上衝。不排除台灣今年土地交易挑戰去年全年3,000億元關卡。