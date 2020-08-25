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下半年製造及驗證加溫 敦吉營運第3季仍可期待

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

半導體通路商敦吉（2459）今年第2季及上半年繳出亮眼的業績表現之後，進入第3季，該公司三大營運部門中，製造及驗證部門營運均可望因旺季帶動加溫，市場法人續看好該公司第3季營運仍具成長空間。

敦吉今年上半年營收雖仍受集團通路事業群的影響呈現下滑狀態，但整體獲利表現依舊強勁，主要是因為製造事業群延續今年第1季的獲利續航力，力拚拓展高毛利產品；驗證事業群營運動能全面恢復，其中高毛利電磁相容測試認證業務表現更是亮眼。敦吉表示，在毛利率屢創新高之下，可看出該公司力拚毛利率逐季走揚的決心。

進入第3季之後，市場法人認為，該公司在製造部門營運可望持續較第2季加溫，市場法人認為，該公司在手機市場的出貨，雖然華為出貨可能受影響，但過去扮演業績重要動能的美系手機客戶的出貨將逐漸提升帶動，第3季業績仍值得期待。

此外，驗證部門在經過第1季的疫情衝擊之後，第2季營運已快速回到正常水準，預期進入第3季之後，驗證部門營運也有增長空間。

以全年來看，今年上半年敦吉已有不錯的業績表現，下半年華為及疫情將是主要變數，不過，市場法人仍認為，目前已進入第3季，以該公司目前的營運及接單表現，估計全年每股稅後純益仍可望維持近幾年，全年每股稅後純益4元水準的表現。

疫情 華為 毛利率

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