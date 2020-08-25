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中華電信22個門市 變身虛擬演唱會

經濟日報 / 記者黃晶琳/台北即時報導
中華電信宣布再度攜手kkbox打造第二場虛擬演唱會「hyperlive 2020 better summer」，多位超人氣歌手於本周五晚上8點熱力開唱。圖／中華電信提供
中華電信宣布再度攜手kkbox打造第二場虛擬演唱會「hyperlive 2020 better summer」，多位超人氣歌手於本周五晚上8點熱力開唱。圖／中華電信提供

中華電信5G開台後，強打虛擬演唱會，再度攜手KKBOX打造第二場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Better Summer」，超人氣女神Julia吳卓源、Kimberley陳芳語，以及由嘻哈新人王高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、ChrisFlow唐仲彣、RĒD°芮德四人所組成的Ching G Squad等實力新生代歌手輪番登場，28日（周五）晚上8點熱力開唱。

中華電信表示，中華電信擁有5G超高技術，結合Funique VR虛擬攝影棚即時合成技術，打造高品質VR虛擬演唱會，帶給客戶前所未有的視聽娛樂體驗，為了讓更多粉絲親身感受虛擬演唱會的魅力，中華電信特於行動學園粉絲團提供活動體驗名額，只要參加粉絲團活動，就有機會透過VR設備近距離觀賞「HyperLIVE 2020: Better Summer」，享受喜愛的明星就在眼前演出的真實感，活動詳情請洽中華電信行動學園粉絲團。

中華電信表示，想要體驗虛擬演唱會的震撼感受及5G超快網速，可到中華電信全台22個服務據點透過VR設備，感受5G嶄新的視聽娛樂魅力。

中華電信5G開台之後，與KKBOX獨家以Bii畢書盡出道十年個人演唱會，打造首場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Bii Alive」大獲好評，再度攜手KKBOX打造第二場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Better Summer」，本周五晚上8點熱力開唱。

針對無法即時觀看演唱會的客戶，中華電信表示，活動後提供5G用戶可於Hami VR隨時回看，享受VR震撼的沉浸式體驗及領先全球的4K VR虛擬舞台技術，年底前5G客戶觀看Hami VR皆不另計行動上網量。

搭配中華電信精采5G購機方案月繳1,399元、綁約30 個月，獨家XRSPACE MANOVA 只要1,990元；HTC VIVE Focus及Pico G2 4K也能以990元的優惠價輕鬆入手。

中華電信 演唱會 5G

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