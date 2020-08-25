台積電4次大手筆買地 謝金河：十分不尋常

台積電（2330）今年投入百億元購買南科鄰近廠商的廠房，財信傳媒董事長謝金河認為，台積電三個月來連續4次大手筆買地，十分不尋常，顯示出台積電加緊腳步布局3奈米、2奈米，台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地；這個半導體產業聚落將撑起大台南經濟新動能。

謝金河以「不尋常的台積電購地行動」為題在臉書發文表示，台積電斥資48.4億元，買入瀚宇彩晶閒置10年的土地，讓彩晶帳上多了14.4億元的獲利，其實已是台積電近一季連續第四筆的獵地行動。

謝金河說，5月台積電斥資6.6億買下家登位於新市的土地，家登帳上多了5.18億元獲利。8月又買下力特光電土地，斥資36.5億元，也讓力特出現6.5億元獲利。接著又買下已下市的益通土地，斥資8.6億元。

謝金河指出，台積電決策向來十分嚴謹，三個月來連續4次大手筆買地，十分不尋常。從7奈米，5奈米產能已幾乎全被鎖定的情況下，台積電進入3奈米，2奈米似乎加緊腳步，從這個跡象來看，台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地。

謝金河強調，南科因為有台積電，台南的發展有了重心，再加上ASML也進駐台南，這個半導體產業聚落撑起大台南經濟新動能，很多台積電員工在台南購屋，使得永康、新市、善化、仁德、歸仁等二缐城市房地產出現明顯的漲勢，也許這有助於政府大力推動大南方計劃，平衡南北產業的落差，這是個好的開始！