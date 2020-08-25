台積電斥資48.4億元買彩晶閒置10年地 謝金河：不尋常的行動

台積電24日公告斥資48.4億元向面板廠瀚宇彩晶購入南科土地，而這次出手已經是今年第四度購買南科鄰近廠房。台積電指出，今年買廠房目的，均是為了擴產等營運需求。

不過，財訊傳媒董事長謝金河卻在臉書上直指台積電這樣的購地行動「很不尋常」。他認為，台積電一向決策十分嚴謹，「這三個月來連續4次大手筆買地，十分不尋常。」

他觀察，台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地。由於七奈米，五奈米產能已幾乎全被鎖定的情況下，台積電進入三奈米，二奈米似乎加緊腳步。

另外，南科也因為有台積電，讓台南的發展有了重心。再加上艾司摩爾（ASML）也進駐台南，整個半導體產業聚落撐起了台南經濟的新動能，很多台積電員工在台南買房，甚至連永康、新市、善化，仁德，歸仁等地房價都開始漲了，也許這有助於政府大力推動大南方計劃，從南北產業平衡落差來看，這是個好的開始。

今年5月12日，台積電斥資6.6億元向半導體傳載供應商家登精密購買南科廠房；8月12日以36.5億元買下偏光板廠力特南科廠；8月20日又以8.6億元向太陽能廠益通買廠，加上24日公告買彩晶廠房，累計已投入約100億元。

面板廠彩晶24日亦同步表示，該廠區的鋼構建築物為十餘年前向南科管理局承租的土地，原本打算蓋次世代面板廠，後因故未完成相關投資案便閒置多年，所以後來簽約出售予台積電。