台積電斥資48.4億元買彩晶閒置10年地 謝金河：不尋常的行動
台積電24日公告斥資48.4億元向面板廠瀚宇彩晶購入南科土地，而這次出手已經是今年第四度購買南科鄰近廠房。台積電指出，今年買廠房目的，均是為了擴產等營運需求。
不過，財訊傳媒董事長謝金河卻在臉書上直指台積電這樣的購地行動「很不尋常」。他認為，台積電一向決策十分嚴謹，「這三個月來連續4次大手筆買地，十分不尋常。」
他觀察，台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地。由於七奈米，五奈米產能已幾乎全被鎖定的情況下，台積電進入三奈米，二奈米似乎加緊腳步。
另外，南科也因為有台積電，讓台南的發展有了重心。再加上艾司摩爾（ASML）也進駐台南，整個半導體產業聚落撐起了台南經濟的新動能，很多台積電員工在台南買房，甚至連永康、新市、善化，仁德，歸仁等地房價都開始漲了，也許這有助於政府大力推動大南方計劃，從南北產業平衡落差來看，這是個好的開始。
今年5月12日，台積電斥資6.6億元向半導體傳載供應商家登精密購買南科廠房；8月12日以36.5億元買下偏光板廠力特南科廠；8月20日又以8.6億元向太陽能廠益通買廠，加上24日公告買彩晶廠房，累計已投入約100億元。
面板廠彩晶24日亦同步表示，該廠區的鋼構建築物為十餘年前向南科管理局承租的土地，原本打算蓋次世代面板廠，後因故未完成相關投資案便閒置多年，所以後來簽約出售予台積電。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言