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華為有望在IFA發表新款麒麟晶片 10月亮相新機Mate 40
華為官方24日宣布將參加今年德國柏林國際電子消費品展覽會（IFA 2020），並於9月3日14時（當地時間）舉行主題演講活動，按照華為以往的慣例，華為可能將在IFA 2020上發布新款麒麟晶片9000，並且有望10月正式發布搭載麒麟9000晶片的新手機華為Mate 40系列。
據澎湃新聞報導，在中國信息化百人會2020年峰會上，華為消費者業務CEO余承東表示，今年秋季將發布華為旗艦手機Mate 40，搭載新款麒麟9000晶片。
余承東進一步表示，麒麟9000將擁有更強大的5G能力、更強大的AI能力，更強大的CPU和GPU能力，但遺憾的是，由於美國第二輪制裁，（晶片代工廠）只接受華為5月15日之前的訂單，到今年9月15日生產就結束了，公司全世界最領先的終端晶片將成絕版。
據了解，華為麒麟9000處理器為台積電5奈米工藝打造，並集成華為研發的新NPU、5G基頻等技術。而從日前曝光的消息來看，華為Mate 40系列，可能包含Mate 40標準版、Mate 40 Pro和Mate 40 Pro+產品，主要採用曲面螢幕加膠囊形狀的雙孔設計、背部圓形的鏡頭模組設計。
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