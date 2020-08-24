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華為有望在IFA發表新款麒麟晶片 10月亮相新機Mate 40

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為24日宣布將於今年的德國柏林國際電子消費品展覽會上發表新款麒麟晶片9000，以及搭載該晶片的新機Mate 40系列。（圖／取自新浪網）
華為24日宣布將於今年的德國柏林國際電子消費品展覽會上發表新款麒麟晶片9000，以及搭載該晶片的新機Mate 40系列。（圖／取自新浪網）

華為官方24日宣布將參加今年德國柏林國際電子消費品展覽會（IFA 2020），並於9月3日14時（當地時間）舉行主題演講活動，按照華為以往的慣例，華為可能將在IFA 2020上發布新款麒麟晶片9000，並且有望10月正式發布搭載麒麟9000晶片的新手機華為Mate 40系列。

據澎湃新聞報導，在中國信息化百人會2020年峰會上，華為消費者業務CEO余承東表示，今年秋季將發布華為旗艦手機Mate 40，搭載新款麒麟9000晶片。

余承東進一步表示，麒麟9000將擁有更強大的5G能力、更強大的AI能力，更強大的CPU和GPU能力，但遺憾的是，由於美國第二輪制裁，（晶片代工廠）只接受華為5月15日之前的訂單，到今年9月15日生產就結束了，公司全世界最領先的終端晶片將成絕版。

據了解，華為麒麟9000處理器為台積電5奈米工藝打造，並集成華為研發的新NPU、5G基頻等技術。而從日前曝光的消息來看，華為Mate 40系列，可能包含Mate 40標準版、Mate 40 Pro和Mate 40 Pro+產品，主要採用曲面螢幕加膠囊形狀的雙孔設計、背部圓形的鏡頭模組設計。

華為

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