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將赴墨西哥開新廠？和碩：沒有計畫增加投資

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
和碩發言系統今（24）日晚間表示，目前在墨西哥沒有計畫增加投資。路透
和碩發言系統今（24）日晚間表示，目前在墨西哥沒有計畫增加投資。路透

據《路透》引述知情人士說法，台灣電子製造商鴻海和碩（4938）等公司，正尋求在墨西哥開設新工廠，主要是受到美中貿易戰及新冠肺炎疫情等事件影響，亞洲公司正思考重建全球供應鏈。

和碩發言系統今（24）日晚間表示，目前在墨西哥沒有計畫增加投資。據了解，和碩目前在墨西哥的廠房，主要是以維修業務居多，自從個人電腦（PC）供應鏈在多年前移到中國大陸生產之後，和碩墨西哥廠的規模就沒有擴充，並且以維修業務為主。

【中央社／香港/台北/墨西哥24日綜合外電報導】

路透社引述知情人士披露，富士康與和碩等台灣電子製造大廠考慮在墨西哥設新工廠。美中貿易戰加上Covid-19疫情，促使電子製造大廠重新檢視全球供應鏈。

報導中表示，這些投資設廠計畫將在未來幾年為亟需新投資的墨西哥經濟注入數十億美元資金，這個拉丁美洲第二大經濟體料將面臨1930年代大蕭條（GreatDepression）時期以來最嚴重的衰退。

富士康與和碩素來以替蘋果等數家手機廠牌代工聞名。目前還不清楚，他們在墨西哥將和哪些企業合作。

根據其中2名消息人士表示，富士康計畫利用墨西哥廠生產蘋果iPhone。然而，消息人士之一表示，目前還沒有蘋果直接參與這項計畫的跡象。

富士康很可能在今年稍後就墨西哥設廠計畫做出最終決定。富士康不一定會維持這項計畫。

要求匿名的消息人士表示，和碩也計劃在墨西哥增設一座工廠，主要負責組裝晶片和其他電子零件，且和碩正和貸款銀行進行初步討論。

富士康目前在墨西哥已經有5座廠，主要生產電視機和伺服器。若富士康擴大在墨西哥投資設廠，將凸顯在美中貿易戰及疫情危機下，全球供應鏈逐漸從中國移出的趨勢。

和碩 墨西哥 鴻海

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