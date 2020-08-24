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不畏疫情！科學園區上半年營業額 年增12.24％

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

不畏新冠肺炎疫情衝擊，我科學園區營業額持續成長。科技部今（24）日公布，今年上半年我國三大科學園區營業額達1兆3,681億元，較上年同期成長12.24%，創2008年之後、近12年同期最高成長率。展望今年全年，三大科學園區全年營業額將挑戰2.8兆，成長8%，表現很亮眼。

科技部長吳政忠表示，三大科園區受惠於5G、人工智慧及高速運算等半導體產品需求持續暢旺，加上疫情在家工作及遠距教學及工作設備需求增加，帶動營業額、出口成長。

他進一步指出，三大科學園區營業額達逾1.3兆元，整體出口額高達1兆440.31億元，年增10.08 %；就業人數也增加到28萬5,027人，年增2.8 %。營業額、出口額、就業人數同步創下歷年同期新高紀錄。

而且，三大科學園區今年上半年營收同步全面成長。其中竹科今年上半年營業額5,660.9億元、年增10.26%；中科為4,330.5億元、成長17.02%；南科3,689.5億元、成長9.99%。

科技部表示，竹科發揮積體電路產業群聚優勢，IC設計、製造、封裝及其週邊次產業等產值攀升，再加上電腦網通產品的助長下，帶動營收成長；中科受惠於5G、人工智慧及高效能運算晶片需求暢旺，半導體高階製程訂單續增，推升中科整體營收成長；南科更預期下半年全球最先進之5奈米晶圓廠投入量產後，可望注入新一波成長動能。

若進一步觀察三大科學園區六大產業成長率，吳政忠指出，以電腦及周邊產業成長79%為最高，今年上半年營業額639.4億元，主要是5G、AIoT、邊緣運算趨勢下，對於伺服器及電腦設備需求大幅增加；其次是積體電路產業成長18.65%，營業額高達9,854.2億元，為科學園區最大成長動能；第三是生物技術成長18.4%，營業額為164.5億元，可預見未來10年，藥品、醫材及健康福祉相關產業將會維持成長趨勢。

至於通訊產業、光電及精密機械則受到疫情及美中貿易戰衝擊，今年上半年營業額分別為292.8億元、2,165億元、及497.1億元，分別年減1.06%、10.93%、及17.15%。

展望2020年下半年，科技部表示，受美中貿易戰及疫情影響，全球整體貿易成長力道將減緩，惟5G應用、人工智慧、物聯網、車用電子、高速運算及生物辨識等新興商機陸續擴散，廠商研發高階產品陸續上市，皆有利維繫科學園區出口續航力，預估2020年園區表現仍將較2019年成長。

科技部指出，竹科、中科、南科分別預測今年全年營業額成長率分別為3%、7.78%及15.7%，合計達2.8兆元，年增8%。

科技部

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