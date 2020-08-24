護國神山坐鎮！科學園區營業額創高 台積電貢獻約41％

新冠肺炎疫情肆虐全球，我國三大科學園區今（2020）年上半年卻交出好成績，營業額達1兆3,681億元，其中40.96%營業額來自護國神山台積電。

科技部表示，台積電研發主要在竹科、量產在中科及南科，今年上半年台積電三個園區營業額加總起來，占整體科學園區比重逾四成，較去年同期占比38.73%還要高，足見台積電在科學園區有舉足輕重地位。

統計顯示，中科今年上半年營業額達4,330.57億元，成長率達17.02%，主要受惠於台積電高階製程訂單續增所賜。

去（2019）年南科營業額尚呈負成長，但今年上半年營業額達3,689.5億元，轉為正成長，年增一成，主要就是台積電5奈米製程已開始量產並出貨，預計下半年對南科貢獻會更大。

台積電在南科還有3奈米廠，南科管理局表示，台積電3奈米投資額達7,000億元，預計2021年試量產，2022年下半年量產，屆時還會挹注南科營業額新一波成長動能，並且創造4,000個就業機會。

南科表示，隨著台積電5奈米、3奈米製程落腳南科，帶動南科半導體產業鏈，下半年預計穩懋、FPC大廠等進駐，使得我半導體競爭優勢更加鞏固。