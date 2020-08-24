彩晶出售南科閒置資產予台積電 交易總金額48.4億元
彩晶（6116）今（24）日公告，出售南科閒置逾十年的資產予台積電（2330），交易總金額48.4億元（未稅），處分利益約14.4億元，挹注EPS約0.46元。
彩晶表示，出售台南市安定區安科段 8 地號及善化區善科段 57 地號的興建中四廠廠房及附屬設施，建物面積：29萬7,013.69 平方公尺（折合約8萬9,847坪）；交易總金額：48.4億元（未稅）。實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳；初步估計，扣除原始帳列成本及已提列減損後的處分利益約14.4億元。
彩晶表示，該廠區閒置的鋼構建築物，係十餘年前向南科管理局承租土地，擬興建次世代面板廠。後因故未完成建築及投資案，閒置迄今，今日簽約出售予台積電。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言