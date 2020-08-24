華碩衝刺手機 Q3營運喊衝

華碩（2357）近期智慧手機業務動作不斷，才剛推出ROG Phone 3電競手機不久，新一代旗艦手機 ASUS ZenFone 7 也預定於26日發表，為第3季手機業務增添柴火。

華碩ROG Phone 3電競手機，上市短短三周，在台銷量即創下去年同期成長一倍的佳績。為了持續衝刺人氣，近期宣布與人氣射擊遊戲《決勝時刻® Mobile - Garena》攜手聯名合作，於遊戲中推出專屬活動；並成為今年度台灣官方賽事唯一指定手機。

ROG Phone 3 搭載全球最快速的高通 Snapdragon 865 Plus 5G行動運算平台，與144 Hz / 1 ms AMOLED 6.59吋顯示螢幕加上升級版的AirTrigger 3超音波觸控鍵，主打多項頂級規格及獨家技術。

華碩日前寄出邀請函，預定將於26日舉行ZenFone 7 線上記者會。市場推測，華碩將推出ZenFone 7、ZenFone 7 Pro兩款機型，並支援5G規格，搶攻換機潮商機。

華碩近年調整手機業務，不以衝刺出貨量為主。現在手機產品線以ZenFone、ROG電競手機兩大系列為主，內部設下三年獲利目標。