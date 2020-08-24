彩晶出售南科閒置資產給台積電 處分利益約14.4億元

彩晶（6116）今（24）日公告，出售南科閒置逾十年的資產予台積電，交易總金額48.4億元（未稅），處分利益約14.4億元，挹注EPS約0.46元。

彩晶表示，出售台南市安定區安科段 8 地號及善化區善科段 57 地號的興建中四廠廠房及附屬設施，建物面積：29萬7,013.69 平方公尺（折合約8萬9,847坪）；交易總金額：48.4億元（未稅）。實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳；初步估計，扣除原始帳列成本及已提列減損後的處分利益約14.4億元。

彩晶表示，該廠區閒置的鋼構建築物，係十餘年前向南科管理局承租土地，擬興建次世代面板廠。後因故未完成建築及投資案，閒置迄今，今日簽約出售予台積電。