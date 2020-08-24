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曜越推散熱新品 瞄準電競市場

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

高階電腦DIY品牌廠曜越（3540）為需要高端散熱產品的玩家帶來了TOUGHFAN 12高風壓風扇，一款擁有高風壓和低噪音的風扇。其採用PWM控制風扇最高轉速達2000 RPM，在提供高風壓的同時也確保低噪音的使用體驗。

曜越指出，新品的扇葉部分則是使用了特殊液態結晶化合物(LCP) 的材質，具有高抗拉強度與低導熱係數，固在全速運轉狀態下可有效減少葉片震動摩擦。此外，TOUGHFAN 12高風壓風扇的軸承覆蓋全鋼金屬殼罩，轉軸是用銅材質製成，帶來穩定性和提升耐用度外，也降低了使用時會產生的噪音；再搭載新二代長效壽命軸承延長使用壽命。

據悉，曜越TOUGHFAN 12高風壓風扇的PWM控制風扇可讓主板溫度偵測器主動依據情況去調高或降低風扇的轉速，同時擁有2.41 mm-H2O的風壓和58.35 CFM的風量。

此外，TOUGHFAN 12新型軸身兩端帶有溝槽讓潤滑油可儲於其中，不但使軸承在運轉時減少摩擦，同時亦能延長使用壽命，而四角防震橡膠墊吸震效果極佳，並可提供80%以上的保護範圍，可使機箱內部運轉順暢，降低風扇與機箱間的共振噪音。

曜越

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