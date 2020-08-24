輝達、臉書競秀GAN技術成果 有望加速產業智慧化發展
近來成為AI領域研究熱點的對抗生成網路（Generative Adversarial Networks；GAN），其發展前景已吸引包含輝達（NVIDIA）、臉書（Facebook）及AWS (Amazon Web Service)在內的AI先驅大廠紛紛投入研究資源，並陸續發表成果，其目的除為鞏固AI技術領導地位外，更為接下來GAN技術商轉過程鋪路，將有望加速產業智慧化發展進程。
GAN技術自2014年問世後，因具有擴充數據資源及實踐非監督式學習二大特點，迅速在產學界掀起研究熱潮，至今已衍生出數千種研究項目，已是當今AI領域中發展最快的項目，紛紛吸引AI先驅大廠投入大量研究資源並發表研究成果。
NVIDIA陸續發表基於GAN技術所開發的成果如GauGAN、StyleGAN2及GameGAN，藉此昭示其AI實力；Facebook DeepFovea運用GAN技術強化VR注視點渲染技術，優化VR用戶使用體驗；AWS發表基於GAN技術所設計的DeepComposer AIaaS雲服務，吸引開發者了解GAN應用開發過程，進而採用更多AWS雲服務項目。
DIGITIMES Research分析師陳辰妃認為，GAN技術所兼具數據生成與自主對抗二大特點，吸引科技大廠陸續發表GAN相關研究成果，而這些成果已描繪出GAN技術的商轉輪廓，將有助加速企業了解GAN技術背後的價值，探索更多實際智慧化應用。
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