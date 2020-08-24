快訊

孫安佐涉非法製造手槍遭訴 檢：美國服刑238日不得折抵

【暑假高貴營隊1】教你做學習歷程檔案 4天7800元報名秒殺

輝達、臉書競秀GAN技術成果 有望加速產業智慧化發展

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

近來成為AI領域研究熱點的對抗生成網路（Generative Adversarial Networks；GAN），其發展前景已吸引包含輝達（NVIDIA）、臉書（Facebook）及AWS (Amazon Web Service)在內的AI先驅大廠紛紛投入研究資源，並陸續發表成果，其目的除為鞏固AI技術領導地位外，更為接下來GAN技術商轉過程鋪路，將有望加速產業智慧化發展進程。

GAN技術自2014年問世後，因具有擴充數據資源及實踐非監督式學習二大特點，迅速在產學界掀起研究熱潮，至今已衍生出數千種研究項目，已是當今AI領域中發展最快的項目，紛紛吸引AI先驅大廠投入大量研究資源並發表研究成果。

NVIDIA陸續發表基於GAN技術所開發的成果如GauGAN、StyleGAN2及GameGAN，藉此昭示其AI實力；Facebook DeepFovea運用GAN技術強化VR注視點渲染技術，優化VR用戶使用體驗；AWS發表基於GAN技術所設計的DeepComposer AIaaS雲服務，吸引開發者了解GAN應用開發過程，進而採用更多AWS雲服務項目。

DIGITIMES Research分析師陳辰妃認為，GAN技術所兼具數據生成與自主對抗二大特點，吸引科技大廠陸續發表GAN相關研究成果，而這些成果已描繪出GAN技術的商轉輪廓，將有助加速企業了解GAN技術背後的價值，探索更多實際智慧化應用。

NVIDIA

相關新聞

積體電路出貨暢旺 中科上半年產值較去年同期成長近2成

中部科學園區管理局今年上半年營業額出爐，總金額達4330.57億元，比去年同期增加629.97億元，成長17.02%；出...

聯電員工認庫藏股吸睛 科技廠留才以獎金為主

日前台積電傳出遭陸廠大動作挖角的消息，雖後來台積電否認該消息，但仍引起市場關注，同為台灣二大晶圓代工廠之一的聯電（230...

研調估Q3全球晶圓代工產值年增14% 台積電奪冠

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調研結果顯示，由於年底為歐美消費旺季，加上中國十一長假及雙11促銷活動，帶...

5G專網布建管理AI智慧化工研院獲全球小型基地台論壇獎

台灣5G小基站智能管理技術勇奪國際獎項！工研院研發之「小基站網路智能規劃與管理技術 (Athena SON – RAN ...

下游客戶端拉貨動能旺盛 Q3全球晶圓代工產值估年增14%

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調研結果顯示，由於年底為歐美消費旺季，加上中國十一長假及雙11促銷活動，帶...

今夏最後一場青年徵才活動 8月26日竹縣體育館登場

勞動部桃竹苗分署7月起辦理的「2020青年系列徵才活動」，最後一場活動8月26日上午10點至下午2點，將在新竹縣體育館登...

無畏華為禁令 法人估晶技第3季業績看增15%

石英元件大廠晶技無畏美國對華為禁令影響，法人估第3季業績可望季增10%到15%，創31個季度以來高點，今年業績衝歷史次高

外資上週賣超29.01億元 賣超華邦電最多

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超新台幣29.01億元，賣超華邦電6.37萬張最多，買超最多為長榮5.23萬...

台灣大攜手輝達 雲端遊戲平台正式登場

台灣大哥大（3045）今（24）日正式宣布，與輝達（NVIDIA）共同打造的「GeForce NOW聯盟 Taiwan ...

神基2大產品帶動成長 亞系外資評買進

亞系外資認為，強固型工業電腦廠神基的系統產品和綜合機構件產品將帶動2020年整體營收成長，加上毛利率有望續揚，將神基納入...

譜瑞第3季營收可望創新高 強勢填息

譜瑞-KY第3季業績可望持續攀高，季營收將達1.35億至1.49億美元，將改寫歷史新高紀錄，今天除息股價表現強勁，一度達...

台積電市占利多 美系外資上調目標價看5字頭

美系外資看好晶圓代工廠台積電受惠5G智慧型手機放量、處理器委外生產訂單及新事業動能，將持續推升台積電市占率，重申買進評等...

熱門新聞

台積壓三星 5奈米擴產

台新金退出彰銀找買家 洽詢保險業

淘寶台灣被認定是陸資 網哀嚎：商品被迫下架 倒店潮要來了

鴻海攻陸5G基建 Q3看旺

製造業無薪假惡化！家數攀升至820家、再破2萬人

傳有陸資疑慮 淘寶台灣：尊重主管機關決議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。