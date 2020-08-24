快訊

孫安佐涉非法製造手槍遭訴 檢：美國服刑238日不得折抵

【暑假高貴營隊1】教你做學習歷程檔案 4天7800元報名秒殺

動力-KY雙箭齊發 下半年營運看旺

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

顯示卡風扇廠動力-KY（6591）受惠宅經濟發威，散熱風扇出貨暢旺，加上該公司目前正積極瞄準5G商機，雙箭齊發下，帶動近期營運走升；法人預料，動力下半年喜迎產業旺季，預料業績仍有望持續向上突破。

動力今年7月營收1.55億元，月增5.3%、年增72.8%；累計今年前七月合併營收7.95億元，年增36.6%，業績表現不俗。動力今年營收大幅成長主因來自新冠肺炎疫情帶動顯示卡銷售暢旺，進而挹注動力散熱風扇需求成長。

法人指出，今年在家工作及線上娛樂等宅經濟發燒，高效能運算系統（HPC）需求持續增溫，帶動動力的高階CPU及繪圖卡散熱風扇出貨量較去年同期大幅成長，而下半年因各家PC廠新品齊發，仍有機會營運持續成長。

此外，下半年NVIDIA及AMD均計畫推出7奈米製程的高階繪圖晶片產品。其中，NVIDIA將推出Ampere RTX 30高中低階全系列繪圖晶片，而AMD亦將於第3季開始陸續推出Navi 2X RX60系列相關繪圖晶片，兩大陣營今年新款繪圖晶片系列產品有望帶動新一波換卡潮，進而挹注動力散熱風扇出貨量持續成長。

至於5G佈局方面，動力目前正與下游客戶積極開發5G路由器及伺服器專用的散熱風扇產品，下半年進入測試認證階段，明年可望進入量產階段；江西新廠已完成試產與產能優化作業，預估下半年隨全球疫情穩定控制後，整體營運可望逐步增溫。

營收 5G

相關新聞

積體電路出貨暢旺 中科上半年產值較去年同期成長近2成

中部科學園區管理局今年上半年營業額出爐，總金額達4330.57億元，比去年同期增加629.97億元，成長17.02%；出...

聯電員工認庫藏股吸睛 科技廠留才以獎金為主

日前台積電傳出遭陸廠大動作挖角的消息，雖後來台積電否認該消息，但仍引起市場關注，同為台灣二大晶圓代工廠之一的聯電（230...

研調估Q3全球晶圓代工產值年增14% 台積電奪冠

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調研結果顯示，由於年底為歐美消費旺季，加上中國十一長假及雙11促銷活動，帶...

5G專網布建管理AI智慧化工研院獲全球小型基地台論壇獎

台灣5G小基站智能管理技術勇奪國際獎項！工研院研發之「小基站網路智能規劃與管理技術 (Athena SON – RAN ...

下游客戶端拉貨動能旺盛 Q3全球晶圓代工產值估年增14%

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調研結果顯示，由於年底為歐美消費旺季，加上中國十一長假及雙11促銷活動，帶...

今夏最後一場青年徵才活動 8月26日竹縣體育館登場

勞動部桃竹苗分署7月起辦理的「2020青年系列徵才活動」，最後一場活動8月26日上午10點至下午2點，將在新竹縣體育館登...

無畏華為禁令 法人估晶技第3季業績看增15%

石英元件大廠晶技無畏美國對華為禁令影響，法人估第3季業績可望季增10%到15%，創31個季度以來高點，今年業績衝歷史次高

外資上週賣超29.01億元 賣超華邦電最多

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超新台幣29.01億元，賣超華邦電6.37萬張最多，買超最多為長榮5.23萬...

台灣大攜手輝達 雲端遊戲平台正式登場

台灣大哥大（3045）今（24）日正式宣布，與輝達（NVIDIA）共同打造的「GeForce NOW聯盟 Taiwan ...

神基2大產品帶動成長 亞系外資評買進

亞系外資認為，強固型工業電腦廠神基的系統產品和綜合機構件產品將帶動2020年整體營收成長，加上毛利率有望續揚，將神基納入...

譜瑞第3季營收可望創新高 強勢填息

譜瑞-KY第3季業績可望持續攀高，季營收將達1.35億至1.49億美元，將改寫歷史新高紀錄，今天除息股價表現強勁，一度達...

台積電市占利多 美系外資上調目標價看5字頭

美系外資看好晶圓代工廠台積電受惠5G智慧型手機放量、處理器委外生產訂單及新事業動能，將持續推升台積電市占率，重申買進評等...

熱門新聞

台積壓三星 5奈米擴產

台新金退出彰銀找買家 洽詢保險業

淘寶台灣被認定是陸資 網哀嚎：商品被迫下架 倒店潮要來了

鴻海攻陸5G基建 Q3看旺

製造業無薪假惡化！家數攀升至820家、再破2萬人

傳有陸資疑慮 淘寶台灣：尊重主管機關決議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。