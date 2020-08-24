動力-KY雙箭齊發 下半年營運看旺

顯示卡風扇廠動力-KY（6591）受惠宅經濟發威，散熱風扇出貨暢旺，加上該公司目前正積極瞄準5G商機，雙箭齊發下，帶動近期營運走升；法人預料，動力下半年喜迎產業旺季，預料業績仍有望持續向上突破。

動力今年7月營收1.55億元，月增5.3%、年增72.8%；累計今年前七月合併營收7.95億元，年增36.6%，業績表現不俗。動力今年營收大幅成長主因來自新冠肺炎疫情帶動顯示卡銷售暢旺，進而挹注動力散熱風扇需求成長。

法人指出，今年在家工作及線上娛樂等宅經濟發燒，高效能運算系統（HPC）需求持續增溫，帶動動力的高階CPU及繪圖卡散熱風扇出貨量較去年同期大幅成長，而下半年因各家PC廠新品齊發，仍有機會營運持續成長。

此外，下半年NVIDIA及AMD均計畫推出7奈米製程的高階繪圖晶片產品。其中，NVIDIA將推出Ampere RTX 30高中低階全系列繪圖晶片，而AMD亦將於第3季開始陸續推出Navi 2X RX60系列相關繪圖晶片，兩大陣營今年新款繪圖晶片系列產品有望帶動新一波換卡潮，進而挹注動力散熱風扇出貨量持續成長。

至於5G佈局方面，動力目前正與下游客戶積極開發5G路由器及伺服器專用的散熱風扇產品，下半年進入測試認證階段，明年可望進入量產階段；江西新廠已完成試產與產能優化作業，預估下半年隨全球疫情穩定控制後，整體營運可望逐步增溫。