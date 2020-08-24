積體電路出貨暢旺 中科上半年產值較去年同期成長近2成

中部科學園區管理局今年上半年營業額出爐，總金額達4330.57億元，比去年同期增加629.97億元，成長17.02%；出口額2457.58億元，也較去年同期增加392.14億元，成長18.99%；就業人數51870人，較去年同期增加2591人，成長5.26%。

中科管理局就主要產業分析，認為積體電路產業受惠於5G、伺服器及高效能運算需求增加和半導體高階製程訂單續增等因素影響，使營業額成長27.91%；光電產業仍因受國際整體面板產業供給大於需求影響，營業額衰退14.31%；精密機械產業則因美中貿易戰及COVID-19疫情影響，終端需求放緩，加上全球各地封鎖措施及國內仍維持邊境風險嚴管政策，影響設備訂單與出貨，營業額衰退14.88%；另生物技術產業因疫情帶動檢測試劑需求量增加，設備及試劑價格亦漲價，帶動營業額成長2.6%。

管理局統計，1至6月引進高科技廠商8家，主要以精密機械4家最多、生物技術2家、積體電路及通訊各1家，投資總額12.12億元，再加計增資案148.44億元、擴廠案25.75億元，投資總金額186.31億元。

另外，截至6月底，中科已引進210家國內外高科技廠商（42家外商），計畫投資額逾2兆1400億元。亮點廠商包括川岳機械研製無人化試管檢驗中心模組、高效薄膜太陽能面板真空層壓模組、物流中心、倉庫自動化搬送設備等，以及久方生技研製超音波手術刀系統，廣泛應用於整形外科等，還有利滙科技研製無線電對講機、緊急呼叫系統、RFID電子感應鎖、e-Link & e-Home智慧管控系統等。