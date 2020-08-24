定穎減資逾一成彌補虧損 調整大陸事業架構
定穎（6251）今（24）日公告董事會決議辦理減資彌補虧損預計減資約逾一成，減資比率10.784214%，另外同步公告董事會通過調整大陸轉投資事業定穎電子(昆山)有限公司投資架構事宜。
定穎說明，減資彌補虧損對投資人是有利的，減資比率是10.78%，並不高。減資以後的股本減少，將使定穎計算每股淨值、每股盈餘(EPS)、營業利益占實收資本比率、本業稅前純益占實收資本比率都會增加，增加的比率為12.09%。
定穎也強調，目前公司已走向營收逐步增加及穩定獲利的方向，在營運體質改善、產品結構調整及成長動能明確下，定穎對未來營運深具信心。因此資本額的減少，將使營運成績更為明顯，在資本市場受到更大的關注，相信對於投資人會是有利的。
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