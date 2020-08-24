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年度顯示盛會 26日起一連二天登場

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

2020顯示器產業年度大事「2020跨域產業菁英論壇暨2020國際Micro LED產業高峰論壇」即將舉辦，由「台灣顯示器產業聯合總會（TDUA, Taiwan Display Union Association）」聯合旗下顯示產業團隊，包括「中華民國台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會」、台灣平面顯示器材料與元件產業協會」、「台灣電子設備協會」、「國際資訊顯示協會中華民國總會」於8月26~27日在台灣學術重鎮之一交通大學交映樓國際會議廳隆重舉行。

「2020跨域產業菁英論壇暨2020國際Micro LED產業高峰論壇」的主題是「Beyond Display」，演講主軸將結合「跨域應用」及「產業創新」雙主軸來呈現顯示器產業的場域應用與技術創新，為期兩天共計舉辦四個場次，依序為Gold Panel Awards 2020顯示器元件產品技術獎得獎發表會、主題演講Keynote speech -- Beyond The Display ，台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）理事長柯富仁特別邀請工業局副組長呂正欽分享「智慧顯示的跨域創新與轉型契機」，工業局一直以來都非常支持台灣顯示器產業的發展，呂正欽是推動台灣顯示器產業發展的關鍵推手，未來智慧顯示生活顯示科技的智慧醫療、智慧移動、智慧育樂、智慧零售等場域的建置與整合都是轉型提升的關鍵。

此外，會中邀請到生策會副會長楊泮池針對後疫情世代智慧醫療暨顯示產業新契機，將引領顯示器產業跨入智慧醫療的機會。此外還針對智慧零售通路的顯示商機，共同創造顯示企整合應用的新契機，顯示器如何扮演智慧城市的關鍵媒介平台角色，將是TDUA宣示帶領顯示器產業廠商共同把平台做大、連結跨產業、跨域應用商機，用顯示創新技術與場域應用再創台灣顯示應用榮景。希望透過活動來凝聚產業共識，更能加速推動產業創新發展與創價成長。

而原定顯示器年度盛事Touch Taiwan受新冠疫情波及，改於8/12-10/31 以線上展覽延續各界對台灣顯示器產業發展的了解及關切，而實體展覽則將延後到明年4月21~23日舉行。

為了讓智慧顯示發展更加深入人心，主辦單位將搭配Gold Panel Awards 2020顯示器元件產品技術獎得獎發表會，一併於會場外廳小規模展出Gold Panel Awards 2020顯示器元件產品技術獎得獎產品。今年度顯示器大廠紛紛以創新技術跨域應用推出產品角逐該獎項，得獎產品可說是網羅顯示器發展重中之重，觀賞者可以從中預見未來智慧顯示應用發展及明年Touch Taiwan展示趨勢。

顯示器

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