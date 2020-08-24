隆達推新一代Mini LED產品 應用延伸至電視與汽車面板

隆達電子（3698）發表全系列新一代I-Mini LED背光產品，分別採用COB、DOB、微透鏡陣列等三大技術，產品應用包含電視、桌上監視器、筆記型電腦、車用面板與航海顯示器等，目前已陸續量產並交貨，持續在Mini LED背光市場保持技術領先地位。

隆達產品事業群副總經理李存忠表示，隆達自2018年率先量產Mini LED背光產品至今，在Mini LED背光市場持續居領先地位。此次隆達將三大技術應用於新一代Mini背光產品，更將應用範圍延伸至電視與車用面板，宣示量產力與品質可靠度，並積極與品牌廠及面板廠合作， 邁入大量量產階段。隆達可預見Mini LED市場將於2021~2022年快速成長，並延伸至更多應用。

隆達表示，新一代I-Mini背光產品，全系列採用COB(Chip on Board) 技術，直接將隆達自製之Mini LED覆晶晶粒植於燈板上，可達到零OD (Optical Distance，混光區域)的超薄設計。

新一代I-Mini背光產品中，最為市場期待的莫過於Mini LED電視，隆達將率先推出65吋I-Mini Blue電視背光產品，使用約兩萬顆Mini LED晶粒，並結合三大技術及一條龍的優勢，從磊晶亮度、晶粒品質、封裝製程、基板選用…等各段整合，設計出超過1,000區及達到高動態對比1600的Mini LED電視，大幅拉升明暗對比與亮度。

此外，隆達亦將新品推向車用面板，發表了12.3吋車用背光產品，最高亮度1600 nits讓戶外強光下仍可清晰讀取資訊，且大於360區的區域控制可大幅提高明暗對比，更選擇光學耐受性高之特殊膠材，壽命可達五萬小時，不論在亮度與可靠度都突顯了I-Mini背光產品的優勢，此優勢及規格同步延伸應用於航海顯示器，可預期未來兩年，在陸、海、空的專用顯示器，都會是Mini LED適合發揮的產品範籌。

此外，在17.3吋筆電與34吋桌上型監視器之I-Mini背光，隆達也進行改款，獨特光學設計將Mini LED晶粒數減少了20%以上、仍可達到精細的區域控制、同時兼顧超薄外型，將為電競玩家與專業的設計創作者帶來全新立體視覺震撼。