隆達發表Mini LED新品 電視與汽車應用導入量產

隆達電子（3698）發表全系列新一代I-Mini LED背光產品，分別採用了COB、DOB、微透鏡陣列等三大技術，產品應用包含電視、桌上監視器、筆記型電腦、車用面板與航海顯示器等，目前已陸續量產並交貨，持續在Mini LED背光市場保持技術領先地位。

隆達表示，該公司新一代I-Mini背光產品，全系列採用COB(Chip on Board) 技術，直接將隆達自製的Mini LED覆晶晶粒植於燈板上，可達到零OD (Optical Distance，混光區域)的超薄設計。而DOB(Driver on Board)技術，直接將驅動IC與微控制器 (MCU)整合於燈板上，進行多分區區域控制，新一代多通道的驅動IC架構將背光控制區域數提升了5倍，可達到1000分區以上，同時IC顆數可減少50%，並配合微控制器的邏輯迴路控制，達到1,000,000:1的高對比度。

新一代I-Mini背光產品中，最為市場期待的莫過於Mini LED電視，隆達將率先推出65吋I-Mini Blue電視背光產品，使用約兩萬顆Mini LED晶粒，並結合三大技術及一條龍的優勢，從磊晶亮度、晶粒品質、封裝製程、基板選用等各段整合，設計出超過1,000區及達到高動態對比1600的Mini LED電視，大幅拉升明暗對比與亮度。

隆達亦將新品推向車用面板，發表了12.3吋車用背光產品，最高亮度1600 nits讓戶外強光下仍可清晰讀取資訊，且大於360區的區域控制可大幅提高明暗對比，更選擇光學耐受性高之特殊膠材，壽命可達五萬小時，不論在亮度與可靠度都突顯了I-Mini背光產品的優勢，此優勢及規格同步延伸應用於航海顯示器，可預期未來兩年，在陸、海、空的專用顯示器，都會是Mini LED適合發揮的產品範疇。

此外，在17.3吋筆電與34吋桌上型監視器之I-Mini背光，隆達也進行改款，獨特光學設計將Mini LED晶粒數減少了20%以上、仍可達到精細的區域控制、同時兼顧超薄外型，將為電競玩家與專業的設計創作者帶來全新的立體視覺震撼。