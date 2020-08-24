研調估Q3全球晶圓代工產值年增14％ 台積電年增逾二成

全球市場研究機構TrendForce今（24）日發布新聞稿指出，旗下拓墣產業研究院最新調研結果顯示，由於年底為歐美消費旺季，加上中國十一長假及雙11促銷活動，帶動目前下游客戶端拉貨動能旺盛，使晶圓代工產能與需求連帶穩定提升，預估第3季全球晶圓代工業者營收將成長14%，其中，台積電（2330）第3季營收年成長估計約21%。

受惠於5G建設持續部署、高效能運算和遠距辦公教學的CPU、GPU等強勁需求，晶圓代工龍頭台積電今年第3季營收年成長預估21%，營收主力為7nm製程，產能維持滿載；而5nm製程在今年第3季開始計入營收，在全年度台積電5nm營收占比以8%為目標的情況下，預計第3季5nm營收占比將達16%。全球市占率估達53.9%。

在全球晶圓代工全球市佔率居第二的韓國三星（Samsung），今年雖然受到旗艦手機S20系列銷售下滑影響，使其調整自家AP的晶圓代工業務量；但客戶為止防晶片斷料的庫存儲備心態，帶動其他晶圓代工業務成長，推估第3季營收年成長約4%。全球市占率17.4%。

至於台灣第2大晶圓代工廠聯電，則因大尺寸面板DDI、PMIC需求上升，推估8吋晶圓產能吃緊狀況可能持續到2021年，目前透過調漲部分代工價格的策略，將有助於推升其第3季整體營收，估計第3季營收年成長可望達23%。

中國最大的半導體廠中芯國際，目前9成以上收入來自14nm、28nm以上的成熟製程產品，由於2019年的基期較低，預估今年第3季營收年增率將達16%，然仍須持續關注華為寬限期，即今年9月15日之後，其14nm的接單情況。