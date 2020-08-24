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聯電員工認庫藏股吸睛 科技廠留才以獎金為主

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
同為台灣二大晶圓代工廠之一的聯電（2303）傳出，以4成以上的價差，讓主管級經理人認購庫藏股，做為留才方式之一，也成為今日台股焦點。 （本報系資料庫）
同為台灣二大晶圓代工廠之一的聯電（2303）傳出，以4成以上的價差，讓主管級經理人認購庫藏股，做為留才方式之一，也成為今日台股焦點。 （本報系資料庫）

日前台積電傳出遭陸廠大動作挖角的消息，雖後來台積電否認該消息，但仍引起市場關注，同為台灣二大晶圓代工廠之一的聯電（2303）24日傳出，以4成以上的價差，讓主管級經理人認購庫藏股，做為留才方式之一，也成為今日台股焦點，台灣半導體大廠主管表示，事實上，在員工分紅費用化之後，這麼多年來，台廠的留才方式幾乎都以獎勵現金為主。

日月光投控表示，過去該公司旗下的日月光封測也曾以股票做為員工分紅，以做為留才的方式，但是在台灣員工的股票分紅改為費用化之後，這麼多年來，日月光都是以現金發放，做為獎勵，也做為主要的留才方式。

國內半導體通路商大廠也指出，早期台灣科技廠都是配發員工分紅股票為主，因此也造就台灣當時所謂的「科技新貴」，因此，只要公司處於成長階段、在同一家公司待5至10年，員工的分紅股票累積變現之後，很容易就有數百萬、上千萬元，但目前確實在分紅費用化之後，在稅務考量上，只能以發放現金的獎勵分紅為主。

對於聯電以讓員工認購庫藏股的方式獎勵員工，不願具名的科技廠表示，當然也有其他科技廠有類似的方式，但除非像這次聯電的認購價格和現股有明顯差距，否則常常見到的是，股價波動不易預期，認購之後，到可以處分持股常有一段長時間的時間落差，屆時，相對買進的價格是高還是低，難以預測也因此影響員工認購的意願。

台積電 聯電

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