台灣大攜手輝達 雲端遊戲平台正式登場

台灣大哥大（3045）今（24）日正式宣布，與輝達（NVIDIA）共同打造的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，在台灣及港澳玩家的引頸期盼下正式發表，並開啟搶先體驗階段，台灣大哥大5G用戶將獨家免費試玩。

台灣大哥大與NVIDIA強強聯手，將最高規格的GPU及遊戲串流技術引進台灣大雲端機房，猶如在任何筆電、Mac或Android手機加上高規虛擬顯卡一般，讓玩家Open Possible能所不能，即使沒有高端電競電腦設備，也能透過5G連線隨時隨地開打，暢玩3A級PC遊戲大作。「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台將帶領玩家體驗不限裝置、不限時間、不限地點，感受真正的雲端遊戲新世界。

台灣大哥大總經理林之晨表示，在5G正式商轉後，相關應用開始發展落地，而「雲端遊戲」正是最能讓用戶快速直接感受5G高速大頻寬、低延遲的應用之一，透過5G網路切片技術，遊戲產業的巨大改革也將隨之啟動。

林之晨指出，延續「在家用Wi-Fi 、出門用5G」的概念，透過台灣大「好速成双 5G+Wi-Fi 6」旗艦版，讓台灣「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台的玩家無論出外在家，都能享有最佳暢玩的網路環境。

不僅如此，台灣大自去年啟動遊戲代理事業，率先布局紮根遊戲產業，持續與國際領先遊戲開發巨頭Riot Games合作，前後推出卡牌遊戲《符文大地傳說》、第一人稱射擊遊戲《特戰英豪》。未來也將深耕遊戲代理商的角色、擴大雲端遊戲策略聯盟，帶給台灣大及更多玩家截然不同的服務。

「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台讓玩家擁有在雲端上遊戲的能力，即便使用不具高效能的裝置，玩家也能如同將GeForce顯示卡虛擬地加入任何筆電、Mac或Android手機上，讓這些裝置搖身一變成為強悍的電競主機，隨時隨地皆可暢玩自己喜愛的PC遊戲。