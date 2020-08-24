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生活市集結盟Global Mall 衝刺行動購物商機

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

創業家兄弟看好持續成長的行動網購商機，日前啟動「生活市集App生態圈」建構，旗下生活市集今日宣布與Global Mall環球購物中心跨界合作，即日起精選生活市集站上超過百樣人氣超值商品，囊括民生日用品、家電設備、家事清潔品、雨季必備及收納用品等熱門品類，進駐至環球購物中心App首頁的生活市集專屬購物頁，期許透過跨平台通路串聯、創造互利共好，也為下半年電商旺季布局驅動新商機。

根據資策會產業情報研究所（MIC）針對臺灣網友網購行為進行的大調查，高達92%的網友下載使用實體零售通路App，而2019年行動下單比率，自2018年的35.9％大幅成長至49.6％，網購行動瀏覽比率首度超越PC瀏覽，顯示行動網購已躍升主流。

創業家兄弟整體行動端業績已達八成；此次與環球購物中心App合作，搭配旗下生活市集全站不限金額通通免運費的優惠，希望擴大服務更多元的消費族群、刺激新客流量，進而帶動該App 35萬用戶的消費力道，更為行動網購的服務版圖再下一城。

網購 創業家兄弟 環球購物中心

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